Обновили прогноз: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Латвии

Ночью в Латвии ожидается мокрый снег, который стремительно перейдет в дождь и в отдельных районах образуется гололед, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью с запада Латвию пересечет теплый атмосферный фронт и небо затянет облаками, которые принесут мокрый снег, стремительно переходящий в дождь. Во второй половине ночи местами на востоке под воздействием замерзающего дождя ожидается образование сильного обледенения. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от умеренного до умеренно сильного, на побережье и в Видземе с порывами до 15-16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -2…+2 градуса.

В Риге ночью небо закроют облака и с середины ночи пойдет дождь. С началом осадков возможно образование обледенения. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер с порывами до 15 м/с. Минимальная температура воздуха составит 0…+1 градус.

Днем в Латвии будет облачно, местами с прояснениями. Утром местами в восточных районах еще пройдут дожди, в некоторых местах возможен замерзающий дождь и гололед. Будет дуть умеренный до умеренно сильного южный ветер, порывы которого на побережье и местами в Видземе будут достигать 15 м/с. Максимальная температура воздуха составит +3…+8 градусов.

В Риге днем ожидается облачная погода, временами с прояснениями, без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер с порывами скоростью до 15 м/с. Воздух прогреется до +4…+6 градусов.

Также в ЕС раскрыли способ безопасной ходьбы в гололедицу. В гололедицу нужно ходить вразвалку, как пингвин, чтобы не поскользнуться. Этот безопасный способ раскрыло издание Glasgow Live со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Шотландии.