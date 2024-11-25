Baltijas balss logotype

Придумали, как в следующем году уменьшить очереди к врачам. Не станет ли хуже? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 25.11.2024
LETA
Придумали, как в следующем году уменьшить очереди к врачам. Не станет ли хуже?

В следующем году Министерство здравоохранения планирует хотя бы частично сократить длинные очереди к врачам-специалистам, введя единую запись, сообщают общественные СМИ.

Это означает, что человек больше не сможет стоять в очереди в нескольких медицинских учреждениях, а сможет записаться только в одно.

Также планируется ввести больше бюджетных мест для подготовки молодых врачей, рассказал Латвийскому телевидению министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

В очереди на прием в медицинских учреждениях приходится ждать долго. Например, в Клинической университетской больнице имени Страдиньша запись на некоторые обследования заполнена до следующего лета.

"Наиболее востребованным является МРТ. Там очередь составляет два года", - говорит член правления больницы Даце Жентиня.

Похожая ситуация наблюдается и в частных медицинских клиниках, оказывающих оплачиваемые государством услуги. "И специалистов, и финансирования меньше, чем необходимость в обследованиях. Хотя в этом году на сокращение очередей было выделено дополнительно 16 млн евро, они не уменьшаются", - говорит руководитель отдела амбулаторных услуг Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Байба Берзиня.

В то же время она отмечает, что многие записываются на прием сразу в несколько мест. "Это искусственные очереди, на самом деле они короче. Пациент, которому нужна финансируемая государством услуга, записывается везде - сразу в пять учреждений. Идет в одно, а в остальных четырех запись не отменяет", - отмечает представитель НСЗ.

#здравоохранение
11
8

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    25-го ноября

    А может просто денег дать на врачей и услуги оплаченные государством.

    40
    3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео