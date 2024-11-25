Деньги выжмут по капле: тарифы Rīgas ūdens с января снова вырастут

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения компании ООО "Rīgas ūdens" с 1 января 2025 года увеличатся в среднем на 1,7%, согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), опубликованному в официальном издании "Latvijas Vēstnesis", пишет ЛЕТА.

В частности, тариф на услуги водоснабжения вырастет на 0,8% — с 1,27 евро за кубометр без налога на добавленную стоимость (НДС) до 1,28 евро за кубометр. Тариф на услуги канализации увеличится на 2,9% — с 1,03 евро за кубометр до 1,06 евро за кубометр без НДС. Тариф на услуги очистки сточных вод останется неизменным и составит 0,4 евро за кубометр без НДС.

Эти тарифы на услуги водоснабжения будут действовать с 1 января 2025 года.

С 1 июня 2026 года тариф на услуги водоснабжения составит 1,3 евро за кубометр без НДС, а тариф на услуги канализации вырастет до 1,09 евро за кубометр. Тариф на услуги очистки сточных вод с июня 2026 года составит 0,41 евро за кубометр.

Как сообщалось ранее, в 2023 году оборот компании "Rīgas ūdens" составил 76,448 миллиона евро, что на 16,3% больше, чем в 2022 году. Прибыль компании выросла на 45,9% и составила 7,533 миллиона евро.

"Rīgas ūdens" предоставляет услуги водоснабжения в Риге и нескольких прилегающих районах, включая Адажи, Ропажи, Марупе и Кекаву, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижское самоуправление.