Жилье стало доступней. Но о новостройках население Латвии может только мечтать

Во всех трех столицах стран Балтии жилье стало доступнее. Об этом говорится в специальном исследовании по третьему кварталу этого года.

Интересно, что в Риге доступность жилья выросла быстрее, чем в Вильнюсе и Таллине.

По данным исследования, в Риге среднестатистическое домохозяйство, выделяя на ипотеку не более 30% семейного дохода, в третьем квартале 2024 года могло позволить себе взять в кредит квартиру площадью почти 88 квадратных метров. Если говорить о новом жилье, то такое же домохозяйство могло позволить себе квартиру только площадью 42 квадратных метра.

В Таллине домохозяйство с доходом, равным полутора средним чистым ежемесячным зарплатам, могло приобрести квартиру площадью около 56 квадратных метров, а в Вильнюсе — 51 квадратный метр.

В сегменте новых квартир в Риге среднестатистическое домохозяйство в третьем квартале этого года могло позволить себе квартиру примерно в три раза меньшую по площади, чем квартиру без ремонта за пределами центра Риги, в основном в типовых домах.

Учитывая, что в среднем приобретаются квартиры площадью около 55 квадратных метров, новостройки в Риге остаются недоступными для среднестатистического домохозяйства. Однако этот сегмент остается столь же малодоступным и в столицах соседних стран, подчёркивается в исследовании.

"Улучшению доступности жилья в Риге способствовало небольшое снижение средних цен на квартиры, значительное сокращение процентных ставок по ипотечным кредитам на новое жилье, а также все еще быстрый рост заработных плат", — говорится в исследовании.

Последнее утверждение может показаться спорным, но статистика действительно показывает, что у кого–то зарплаты растут. Видимо, у менеджеров госмонополий.

"Платежеспособность домохозяйств вернулась на уровень, существовавший до инфляционного периода, что способствует улучшению настроений потребителей. В следующем году процентные ставки продолжат снижаться, а чистые зарплаты будут расти почти так же быстро, как в этом году, создавая более благоприятные условия как для доступности жилья, так и для рыночной активности", — отмечают авторы исследования.

Кстати, согласно недавно опубликованному другому исследованию, в Латвии половина всего жилья продается за сумму менее 34 тыс. евро. То есть большинство жителей страны если и покупают жилье, то очень скромных размеров.

Серийка в рижских микрорайонах стоит в среднем 1030 евро за кв. м, в центре — 1480 евро. Новое жилье в Риге стоит уже под 3000 евро за кв. м.