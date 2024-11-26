Baltijas balss logotype

Состоится отбор 800 призывников в Службу государственной обороны 2

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2024
LETA
Состоится отбор 800 призывников в Службу государственной обороны
ФОТО: LETA

Сегодня Министерство обороны проведет очередной отбор призывников в Службу государственной обороны (СГО), сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

С помощью специальной программы генерации случайных чисел будут отобраны 800 граждан Латвии, в основном мужчины в возрасте 18-19 лет.

Всего на службу летом следующего года планируется призвать 830 молодых людей. Добровольно заявки на службу в СГО уже подали 782 человека.

Из тех, кто будет выбран случайно, после проверки здоровья будут призваны 320 человек.

Как отмечает Минобороны, учитывая прошлую практику, ожидается, что после проверки состояния здоровья многие молодые люди будут признаны непригодными к службе.

11-месячную службу в СГО призывники начнут 19 июля 2025 года.

В мероприятии по отбору призывников примут участие министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш.

#призыв в армию #сго # армия
0
5

Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го ноября

    "В мероприятии по отбору призывников примут участие министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш"- урологами что ли, яйца щупать? Или с трибуны грозно-поощеряюще отчески глядеть на стада свотинки???🙄 Госпадемой, что за яцкий цирк...Карнавал патриотической тупизны.

    0
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го ноября

    свотинки-скотинки. сорямба очепятка.

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео