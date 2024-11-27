Чтобы учителей стало больше!

В стипендии для молодых учителей химии и биологии Olpha и Centrālā laboratorija вложили уже 45 000 евро и это далеко не предел!

Этой осенью на получение стипендии «Между нами – химия!» подали заявки 30 начинающих и нынешних учителей химии и биологии из разных латвийских школ. После оценки мотивационных писем и достижений претендентов было выбрано четыре следующих получателя стипендии.

Olpha и Centrālā laboratorija приносят благодарности всем молодым людям, которые подали заявку на получение стипендии и сделали свой выбор – сейчас и в будущем посвятить свою профессиональную жизнь работе со школьниками.

Стипендии выдаются дважды в год – весной и осенью, а совокупная поддержка предприятий для формирования поколения учителей на пять лет планируется в размере 135 000 евро.

Поздравляем!

В рамках уже второго по счету Дня учителя естествознания, прошедшего на латвийском предприятии по производству лекарств Olpha, были вручены четыре стипендии молодым талантливым учителям химии и биологии - каждая на сумму 3 000 евро.

Стипендии от Olpha получили: студент факультета педагогических наук Латвийского университета (ЛУ), преподаватель естествознания Пумпурской средней школы города Юрмалы Рихардс Элмарс Ванка-Трейфелдс и студент факультета медицины и естественных наук ЛУ, учитель химии рижской государственной гимназии № 2 Томс Пулле.

В свою очередь, стипендией от Centrālā laboratorija награждены студентка факультета педагогических наук ЛУ и учительница естествознания Сигулдской городской гимназии Изолде Хелма Гутмане и студентка факультета медицины и естественных наук ЛУ, учительница биологии Олайнского технологического колледжа Маргарита Баранова.

Всего за полтора года с начала организованной Olpha и Centrālā laboratorija программы «Между нами – химия!» подобные стипендии получили 15 молодых специалистов, а общие вложения достигли 45 000 евро.

Ради процветания Латвии

«В латвийской экономике рост и благополучие невозможны без учителей! Именно они заботятся о том, чтобы молодежь – будущее нашей страны – получала качественные знания и навыки. В этом учебном году к обучению в ЛУ приступило значительно больше начинающих учителей, чем год или два назад. Мы особо рады за тех молодых людей, которые предпочли стать учителями предметов естествознания, поскольку таких в школах очень не хватает.

Прирост количества студентов, изучающих педагогику, – важный результат нашего сотрудничества с отраслью. Вклад наших деловых партнеров Olpha и Centrālā laboratorija в поднятие престижа профессии учителя очень большой. Молодые специалисты чувствуют, что о них хорошо отзываются, и одновременно видят свою востребованность, видят, как они могут быть полезны для отрасли здравоохранения и фармацевтического ухода, где высоко ценят их труд и значимость как учителей», – говорит лектор ЛУ, патрон программы стипендий «Между нами – химия!» 2024 года Гундарс Берзиньш.

«Важно помогать не словами, а делами!»

Хотя интерес молодежи к профессии учителя естествознания повышается, он по-прежнему недостаточный для обеспечения естественного прироста учителей в долгосрочной перспективе.

Не только не хватает учителей химии, среди выпускников педагогических программ вузов критически мало будущих учителей биологии, свидетельствуют данные, обобщенные Информационной системой государственного образования.

«Без выдающихся учителей нет ни инноваций, ни развития, ни демократического и патриотического общества. Мы не можем ждать, что будущие лидеры и ученые появятся сами по себе. Поэтому мы, Olpha, инвестируем в учителей, чтобы они, в свою очередь, с радостью и удовлетворением продолжали возводить мощный фундамент будущего роста Латвии. Эти молодые специалисты – хребет и надежда нашего общества. Поэтому обязанность всех нас – поддержать их на этом пути. Стипендии – это возможность не только говорить, что дети должны учить физику, химию или биологию, но на практике помогать молодым учителям и показывать, что их труд оценен, замечен и представляет важный вклад в дело всего общества», – подчеркивает председатель правления Olpha Юрис Бундулис.

«Интерес школьников к биологии означает, что у нас будут специалисты здравоохранения и фармацевтического ухода, ученые и эксперты, которые позаботятся о здоровье и самочувствии нас всех. Без таких людей со знаниями и интересом к биологии непредставимо полноценное функционирование общества, поскольку именно они будут развивать новые технологии и методы терапии в здравоохранении и фармацевтике, что, в свою очередь, улучшит эффективность и доступность отрасли. Именно поэтому поддержка молодых учителей биологии, которую обеспечивает Centrālā laboratorija, является столь существенной для создания и долгосрочного функционирования латвийской системы здравоохранения», – уверена председатель правления Centrālā laboratorija Зане Кактиня.

Справка: Позитивно то, что работа над мотивацией и вдохновением молодых учителей в школах дает и конкретные результаты. Об этом свидетельствует тот факт, что в этом году по программам профильного педагогического обучения в латвийские вузы принято 937 будущих учителей, что на 112 больше, чем в прошлом году, и на 303 больше, чем два года назад.

Выросло количество студентов и в рабочей среде, основанной на программе «Сила учиться», – в этом году учебу начали 94 будущих педагога. Одновременно поднятие престижа учительской профессии очень тесно связано с мотивацией и изучать педагогику, и работать в школе долгосрочно. Как раз недостаточная оценка их работы и профессии в обществе – главная причина нехватки мотивации для каждого третьего латвийского учителя, свидетельствуют результаты опроса, проведенного весной этого года Латвийской ассоциацией производителей лекарств и компанией Norstat.