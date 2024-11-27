«Как такое возможно в Латвии!?»: женщина в шоке от того, что ее «обругали на языке орков»

Женщина по имени Эвия поделилась своим опытом в своем профиле на "Facebook". Вот ее история:

"Несколько дней назад я столкнулась с крайне неприятным опытом в магазине Multilukss в #RīgaPlaza! Во-первых, как только я вошла, почувствовала себя как в какой-то российской губернии, потому что продавец громким голосом на русском языке рекламировала покупательнице товары, произведенные в Беларуси.

Во-вторых, она делала это настолько настойчиво и громко, что я, хоть и не хотела, услышала, в какой стране производятся эти товары. Когда я спросила, есть ли продукция из других стран, она грубо обругала меня на языке орков и велела мне убираться! Это случилось со мной — латышкой, в моей родной стране Латвии, в столице Латвии, Риге, в моем любимом ТЦ #RīgaPlaza!!!

Как такой продавец вообще может работать в Латвии??? Кто-нибудь может мне это объяснить???? Для информации: эта агрессивно настроенная продавщица, поддерживающая Россию и Беларусь, была брюнеткой, в очках, примерно 60 лет."

Пользователи сети X поддержали возмущение обиженной покупательницы.

"Это магазины белорусской косметики, я туда вообще не хожу. Даже без политических причин продукция там крайне посредственная", - написал один.

"По новым законам Словакии такая женщина могла бы получить штраф в размере 15 тысяч евро, а Латвия, тем временем, предпочитает подходить к экстремистам с максимальной толерантностью и", - указал другой.

"Но можно ли что-то сделать в таких случаях? И как вообще улучшить ситуацию? Ведь "орки" знают свое положение, знают, что им ничего не грозит, и что за такое отношение и позицию никогда не было и сейчас не будет последствий. Что делать?", - спрашивает еще один.