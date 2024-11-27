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«Как такое возможно в Латвии!?»: женщина в шоке от того, что ее «обругали на языке орков» 6

Наша Латвия
Дата публикации: 27.11.2024
BB.LV
«Как такое возможно в Латвии!?»: женщина в шоке от того, что ее «обругали на языке орков»
ФОТО: LETA

О происшествии в магазине Multilukss в торговом центре Rīga Plaza сообщает LA.LV.

Женщина по имени Эвия поделилась своим опытом в своем профиле на "Facebook". Вот ее история:

"Несколько дней назад я столкнулась с крайне неприятным опытом в магазине Multilukss в #RīgaPlaza! Во-первых, как только я вошла, почувствовала себя как в какой-то российской губернии, потому что продавец громким голосом на русском языке рекламировала покупательнице товары, произведенные в Беларуси.

Во-вторых, она делала это настолько настойчиво и громко, что я, хоть и не хотела, услышала, в какой стране производятся эти товары. Когда я спросила, есть ли продукция из других стран, она грубо обругала меня на языке орков и велела мне убираться! Это случилось со мной — латышкой, в моей родной стране Латвии, в столице Латвии, Риге, в моем любимом ТЦ #RīgaPlaza!!!

Как такой продавец вообще может работать в Латвии??? Кто-нибудь может мне это объяснить???? Для информации: эта агрессивно настроенная продавщица, поддерживающая Россию и Беларусь, была брюнеткой, в очках, примерно 60 лет."

Пользователи сети X поддержали возмущение обиженной покупательницы.

"Это магазины белорусской косметики, я туда вообще не хожу. Даже без политических причин продукция там крайне посредственная", - написал один.

"По новым законам Словакии такая женщина могла бы получить штраф в размере 15 тысяч евро, а Латвия, тем временем, предпочитает подходить к экстремистам с максимальной толерантностью и", - указал другой.

"Но можно ли что-то сделать в таких случаях? И как вообще улучшить ситуацию? Ведь "орки" знают свое положение, знают, что им ничего не грозит, и что за такое отношение и позицию никогда не было и сейчас не будет последствий. Что делать?", - спрашивает еще один.

# скандал
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Григорий Антонов
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Комментарии (6)

  • AS
    Andrejs Sorokins
    27-го ноября

    Орки-вымышленные гуманоидные существа в фольклоре народов Западной Европы и в современных произведениях жанра фэнтези.Не надо путать людей с орками.

    64
    2
  • JJ
    Jan Jans
    27-го ноября

    вспомните историю - откуда эта страна появилась и кто ей дал свободу (например жить представителям титульной нации в городах). а русский язык используется наравне и будет использоваться. как бы не хотелось кому-то озабоченному представителю. так что пора вспоминать или учить

    116
    5
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го ноября

    Ачешуеть. Вот вселенское событие. Обрыдаться аж.

    83
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го ноября

    Очередной высер от ВВ.

    73
    3
  • JJ
    Jan Jans
    Алексей Зиновьев
    27-го ноября

    к сожалению вв обязано публиковать эти статьи, иначе обвинят в поддержке Кремля. такая уж действительность в псевдодемократичной гейропе

    29
    4
  • JB
    Janis Berzin
    27-го ноября

    " Это случилось со мной — латышкой, в моей родной стране Латвии, в столице Латвии, Риге, в моем любимом ТЦ" - из всего перечисленного женщине по имени Эвия не принадлежит ничего: ни страна ни город и тем более ТЦ. Скидку ей за национальность не сделают, налоги, цены не уменьшат и через забор, коими перегорожена теперь вся Латвия не пропустят. Нацистские иллюзии индивида столкнулись с экономической действительностью.

    56
    0
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