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Латвийский эксперт рассказал, применит ли Путин ядерное оружие 2

Наша Латвия
Дата публикации: 27.11.2024
BB.LV
Латвийский эксперт рассказал, применит ли Путин ядерное оружие

Янис Сартс: «У нас тоже есть усталость от войны». Рководитель дислоцированного в Риге центра стратегической коммуникации НАТО – STRATCOM, дал пространное интервью обозревательнице Neatkarīā Элите Вейдемане.

Тема, разумеется, военная. Господин Сартс еще до применения Россией «Орешника» предполагал, что «они проведут какой-то ответный ход, но это не будет ядерный удар».

«Надежда на президентство Трампа», по мнению латвийского чиновника в Североатлантическом альянсе, это главное, что сдерживает Путина.

«Во-вторых, ядерный удар также является красной линией для Китая. Поэтому я не думаю, что россияне сейчас находятся в положении, позволяющем реализовать подобные действия. Русские говорят об этом, потому что надеются, что такая угроза сможет повлиять хотя бы на часть новой администрации Трампа, которая достаточно часто высказывалась о недопустимости ядерного удара. Можно прогнозировать, что Кремль и Путин будут много говорить об этом».

«Неблагоприятным направлением было бы предоставление России возможности диктовать большую часть того, что происходит на Украине. Было бы плохо, если бы контроль над территорией, оккупированной Россией, был легитимизирован и если бы России разрешили восстановить свои военные ресурсы. Это был бы плохой сценарий. Надеюсь и предполагаю, что это не сбудется. Однако возникли недоразумения по поводу возможных переговоров между двумя странами».

Комментатор поинтересовалась – занимается ли STRATCOM мониторингом настроений в стране пребывания? «Нет, такие исследования должно проводить Латвийское государство, - ответил Я.Сартс. - Но я лично считаю, что у нас тоже есть усталость от войны, и я вижу, что людям хотелось бы, чтобы все это закончилось раз и навсегда. Конечно, существует также беспокойство по поводу безопасности. Украинцы воюют уже 1000 дней, и существует также беспокойство по поводу того, какую позицию займут переговоры о мире или перемирии и кому придется пойти на дополнительные уступки».

#янис сартс
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го ноября

    Этих икпердов весь ютуб и твиттер с телегой. Разных степеннй логических шизанутостей. Для проукров советую ютубы униан и гордона.

    4
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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го ноября

    степеннй-степеней. Сорямба. Недавно пожравши, а меня после еды всегда на сон тянет, поэтому не внимателен. ☺️

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    4

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