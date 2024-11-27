Лидер Атмоды поведал о матримониальных проблемах латышей в XIX веке

«В XIX веке латыши жили в очень сегрегированном обществе. У латышских юношей, тех же младолатышей, большое количество жен были немками. Не потому, что они больше любили немок, а просто не имели контактов с латышскими девушками, у которых не было школы, они не были образованы, жили совсем в других кругах. Жена Рихардса Томсона была латышкой, дочерью органиста, представителя местной интеллигенции. У остальных были немки».

«Я подумал, что важно показать, что и сегодня общество, независимо от позиции, которое оно занимает, едино. Идея единства, возникшая на первом Празднике песни, продолжается и сегодня. Кстати, в фильме участвуют почти все наши бывшие министры культуры. К участию были также приглашены все президенты, но участвовал только Гунтис Улманис. Меня тоже пригласили, я три месяца усердно отращивал бороду, потому что я как мужичок из Виеталвы. Мы специально пригласили главных дирижеров, потому что в этом ценность фильма. Я думаю, что через сто лет такой фильм в Латвии больше не снимут».