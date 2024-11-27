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Лидер Атмоды поведал о матримониальных проблемах латышей в XIX веке 1

Наша Латвия
Дата публикации: 27.11.2024
BB.LV
Лидер Атмоды поведал о матримониальных проблемах латышей в XIX веке

Народный поэт и основатель НФЛ Дайнис Иванс рассказал в журнале Ir о фильме «Земля, которая поет», автором сценария коего он стал. Тема – первый Праздник песни.

«В XIX веке латыши жили в очень сегрегированном обществе. У латышских юношей, тех же младолатышей, большое количество жен были немками. Не потому, что они больше любили немок, а просто не имели контактов с латышскими девушками, у которых не было школы, они не были образованы, жили совсем в других кругах. Жена Рихардса Томсона была латышкой, дочерью органиста, представителя местной интеллигенции. У остальных были немки».

«Я подумал, что важно показать, что и сегодня общество, независимо от позиции, которое оно занимает, едино. Идея единства, возникшая на первом Празднике песни, продолжается и сегодня. Кстати, в фильме участвуют почти все наши бывшие министры культуры. К участию были также приглашены все президенты, но участвовал только Гунтис Улманис. Меня тоже пригласили, я три месяца усердно отращивал бороду, потому что я как мужичок из Виеталвы. Мы специально пригласили главных дирижеров, потому что в этом ценность фильма. Я думаю, что через сто лет такой фильм в Латвии больше не снимут».

#праздник песни
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    27-го ноября

    "и сегодня общество, независимо от позиции, которое оно занимает, едино" - если буржуазные политиканы и деятели буржуазной культурки, обслуживающие правящий класс, постоянно твердят об единстве, то значит оного не существует. "через сто лет такой фильм в Латвии больше не снимут" - если не произойдёт революция и население продолжит вымирать по проценту в год, то через 100 лет здесь никого не будет.

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