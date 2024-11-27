«Очередной грабеж народа!»: в Латвии потрясены новыми правилами покупки OCTA

Как пишет LA.LV , людей потрясла новость о принятых Сеймом поправках к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (OCTA), согласно которым отныне OCTA будет обязательным для всех транспортных средств, даже если они в движении не участвуют.

В социальной сети "X" люди делились своими мнениями, выражая возмущение и называя это абсурдом. Депутат Сейма Андрис Кулбергс также написал: "Это абсурд, и я немедленно вместе с депутатами "Объединённого списка" потребую отмены этой нормы уже завтра!"

"Изменения в закон об OCTA, обязывающие покупать страховку для неиспользуемых транспортных средств, были предложены бюджетной комиссией Сейма — Янисом Рейрсом и Кристапом Криштопансом. Это не что иное, как обдирание народа!", - написал один из пользователей X.

"О том, насколько прогнившей является наша система, свидетельствует это голосование. Все 100% проголосовали за то, чтобы OCTA была обязательной даже для транспортных средств, которые не используются. И никто не выступил против этого тотального идиотизма и обмана людей", - написал другой .

"Очередное ограбление и афера. Есть исторические автомобили, машины для летнего использования и т.д. Почему им нужна OCTA зимой или когда они стоят в гараже, если только для того, чтобы кто-то больше заработал (вымогал деньги)? Рэкет с поддержкой государства", - возмущен еще один.