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Плохая новость из Страсбурга: Латвия может не получить деньги для Rail Baltica 2

Наша Латвия
Дата публикации: 27.11.2024
LETA
Плохая новость из Страсбурга: Латвия может не получить деньги для Rail Baltica

Проект "Rail Baltica" входит в повестку дня евродепутатов, которые собрались на пленарную сессию в Страсбурге, пишет TV3.lv.

В ее рамках прошел неформальный форум под названием "Группа друзей "Rail Baltica"", на котором прозвучали два основных тезиса.

Во-первых, разочарование тем, что правительство Латвии целый год откладывало принятие решений по проекту. Во-вторых, стало понятно, что из многолетнего бюджета Европейского союза вряд ли будут покрыты все затраты по проекту, сообщает телеканал TV3.

"Я не понимаю, чего ждет правительство, каких чудес? Не стоит ехать в Брюссель с бутылкой бальзама, чтобы выбить дополнительные деньги, как предлагают некоторые. Здесь денег нет", - заявил вице-президент Европарламента Роберт Зиле.

В свою очередь депутат Нил Ушаков, член бюджетного комитета Европарламента, сказал: "Все очень плохо. Мы можем не надеяться получить финансирование в полном объеме. Это нереально, учитывая все, что уже происходит в Европе, и все, что еще будет происходить. Нам придется самим софинансировать в очень большом объеме. Сможем ли мы найти такое софинансирование, я очень сомневаюсь".

Форум "Группы друзей "Rail Baltica"" был создан для обеспечения необходимой политической поддержки проекта на европейском уровне. В нем участвовали представители "RB Rail", министерств сообщения стран Балтии, депутаты Европарламента от разных политических групп и стран.

#rail baltica
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го ноября

    О! Давайте как хохлы по миру побираться выпрашивая донаты🤔 М? Глядишь и меньше жителей латвии придётся продавать на органы, чтоб достроить (а надо ведь, это же позор иначе пред эстами и литами).

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  • S
    SeaWolf
    27-го ноября

    Нужно было свою экономику развивать, а не жить на подачки. Вот и оезультат. Кто теперь виноват??? Русских не увласти уже 30, а за 30 лет ничего и не сощдалось по настоящему, ни одного моста от нуля и до конца не построено качественно, не говоря уже просто отремантирваноого.

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