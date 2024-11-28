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Дожди, болота, дикие животные: что мешает Латвии отгородиться от Путина и Лукашенко 9

Наша Латвия
Дата публикации: 28.11.2024
BB.LV
Дожди, болота, дикие животные: что мешает Латвии отгородиться от Путина и Лукашенко

Еще накануне известных геополитических событий, во время иммиграционного кризиса, в Закон о Государственной границе Латвийской Республики было введено обязательное поручение для Кабинета министров — на 1 декабря каждого года предоставлять Сейму отчет о ходе строительства наших рубежей на востоке.

На днях данный документ появился на портале правовых актов.

Болота оказались глубже, чем думали

Наибольшие проблемы с лета 2021 года представляла для латвийских робежсаргов белорусская граница, через 173 км которой непрестанно катились волны нелегалов. В начале 2022 года вашему автору довелось лично побывать на самом месте соприкосновения с сопредельной стороной, понаблюдать за облаченными в маскхалаты и вооруженными германскими штурмовыми винтовками погранцами. Тогда было продемонстрировано и диво невиданное — противодронное ружье!

Так что на этом участке за несколько недель до начала полномасштабных боевых действий уже все было развернуто. "У меня артиллерия", — хвалился командир бригады земессаргов, который в палатке продемонстрировал спутниковые фото, на коих в Беларуси дислоцировался армейский батальон.

Соответственно плану на данный момент на латвийско–белорусской границе в полном объеме построен защитный забор протяженностью 144,46 км (112 км на сухих участках и 32,46 км в воде). На 100% выполнено строительство понтонов протяженностью 1,75 км, а вот патрульные тропы с дорожным покрытием, морозоустойчивой минеральной смесью, выполнены только на 53,65–66,12 процентов.

Дело в том, что, как и в уже ставшим классическим случае с Rail Baltica, работы выполняются различными компаниями и поэтапно. Например, 2–я очередь протяженностью 63,93 км разделена на целых семь фрагментов, которые делают две фирмы. Но еще не завершена и 1–я очередь, которую предполагалось сдать в июле 2023 года.

"Однако фактическое строительство инфраструктуры (также выполнение договоров) не протекало в соответствии с планируемым временным графиком. Как главные причины задержки указываются:

  1. на начальную фазу строительных работ повлияли необходимые для постройки объем и сложность работ по обезлесению;

  2. воздействие погодных условий на зоны строительных работ (в осенний и весенний периоды был нетипично повышенным уровень воды), под влиянием чего был затоплен существенный объем зон строительства;

  3. глубина болот и проведение строительных работ в болотах, ибо SIA Citrus Solutios, изначально предоставив ценовое предложение, проводило прогноз, основываясь на общедоступной информации и статистике о средней глубине болот, которая составляет 4,5–6 м. Но во время строительных работ было констатировано, что глубина болот в отдельных местах достигает 14 м;

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  1. состояние подъездных путей, которые не обеспечивают несущую способность поставок материалов, к тому же в отдельные периоды они закрыты".

Кроме того, как указывается в документе МВД ЛР, "завершение постройки инфраструктуры также одновременно задерживают повреждения уже построенной инфраструктуры и их устранение". Таковые "умышленно порождают подданные третьих государств, которые незаконно пытаются пересечь внешнюю сухопутную границу государства, а также животные и падающие деревья".

Кто в дозор, кто по дрова

То, что граница ЛР и РБ формально "сухопутная", никого не должно вводить в заблуждение. На подавляющем протяжении она идет по болотам, озерам, а то и самой Даугаве (16,7 км), вдоль берега коей также надо проложить патрульные тропы и построить 5 сторожевых вышек, которые предусматривалось сдать к январю 2025 года.

Однако теперь начался зимний "технологический перерыв". На будущий год также отнесена прокладка рокадных дорог у озера Ричу и постройка причалов для катеров Погранохраны.

Пограничное строительство сопровождалось сопутствующими лесозаготовками в крупных масштабах — на территории вырублено 20 590 кубометров леса–кругляка и 13 990 кубометров энергетической древесины. Четверо бывших владельцев земли, которая была отчуждена во имя государства, получили вырубленные 190 м3 кругляка и 357 энергодревесины, остальное подлежало передать Latvijas Valsts meži.

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А что на подступах к России?

"Построенная инфраструктура не сдана в эксплуатацию" — такое заключение МВД сделало и по границе Латвии и России протяженностью 283,6 км.

К настоящему моменту удалось построить:

  • патрульные тропы, покрытые дощатыми мостками, щепой и грунтом — 230 км, или 81% от проекта;

  • забор — 99 км, или 35%;

  • 4 подвесных мостика через реки Зилупе, Лудзу, Ритупе и Лиепну.

"Инфраструктура не построена на многих участках, в общем на протяжении 53,6 км, — рапортует ведомство Рихардса Козловскиса ("Новое Единство"). — На отдельных участках строительные работы были начаты, но не закончены".

Латвийско–российскую границу характеризует все та же раздробленность: 6 коммерческих компаний ведут стройку по 16 различным договорам. Национальные вооруженные силы также поднатужились и взяли на себя нетипичную строительную функцию — но это получилось у них только на протяжении 19,52 км.

По поводу же качества работ от профессиональных строительных компаний, наши силовики усмотрели ряд недочетов, которые планируется устранить до конца 2025 года.

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Телевидение тут вместе с радио

Разумеется, все построенное должно быть оборудовано по последнему слову техники — тут призван на подмогу Латвийский государственный радиотелевизионный центр.

Однако выяснилось: "Постройка технологической инфраструктуры — комплексное и сложное инновационное решение… которое состоит из инфраструктуры кабельной сети оптического волокна… сети электроснабжения… столбов видеонаблюдения…. сети передачи данных". "Определенные термины существенно короче и амбициозней", — подчеркивается в документе МВД.

В общем, по электрике и электронике все обещают сделать до конца 2026 года. Есть даже документ VRS/RPVP/2023/3, по которому за счет Инструмента финансовой поддержки (т. е. денежек ЕС) Латвия истратит на эти цели 95 958 631 евро, из которых 23 989 657 евро составит национальное участие. Пока же по этому направлению физически не сделано вовсе ничего — только закончены процедуры закупки и предполагается заключить договоры с подрядчиками.

"Построенная инфраструктура полностью обеспечит непрерывную охрану внешней сухопутной границы Латвийской Республики и Республики Беларусь и Латвийской Республики и Российской Федерации", — рапортует МВД.

Однако печальный опыт Израиля осени 2023 года показывает, как несравненно более технологически развитая страна, имеющая к тому же границу с враждебным соседом в полупустынной зоне, оказалась беззащитной перед лицом атаки, которая началась с ослепления той самой электронной инфраструктуры.

Фото tapportals.mk.gov.lv

#восточная граница
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (9)

  • 29-го ноября

    Прибалтика в ООН зарегистрирована как Мятежная территория СССР

    3
    2
  • 29-го ноября

    всем пострадавшим, узникам совести от начальников в Латвии, Литве, Эстонии писать в приемную Генсека ООН, Виндзорам-Королю Великобритании, Королю Швеции, Медведеву как имеющего полномочия от Военных Властей СССР

    3
    1
  • 29-го ноября

    из ГосАкт СССР за август 2024 года С 31 августа 2024 года до 31 декабря 2024 года Начальник Команды особого состава ВС СССР и АН СССР от каждого Гражданина СССР принимают (получают) подтверждение сохранения верности Военной Присяге СССР и оформления наследственных посмертных фондов как личных фондов, в противном случае советское гражданство признаётся по советским законам утраченным и ликвидированным, а посмертные наследственные фонды в Российской Федерации становятся выморочными и бесхозными и переходят АН СССР в Бюджет развития СССР. Для потомков российских граждан и обывателей Российской Империи, для потомков республиканских граждан, для потомков инородцев, иноверцев и иностранцев в России их подтверждения, акты и действия для приобретения и закрепления за ними правого положения в СССР необходимо совершить до 01 апреля 2026 года, если решениями, приговорами и определениями Военного Трибунала СССР не будет установлено иное

    2
    1
  • 29-го ноября

    из ГосАкт СССР за сентябрь 2024 Правительство России, как торговая компания СССР, открытая на имя Гражданина СССР Д. А. Медведева, который Специальным Военно-Политическим Органом СССР в 2008 году был назначен «Президентом России», а не «Президентом Российской Федерации», как Председателем ликвидационной комиссии Российской Федерации, получило международную регистрацию в международной системе, которому был присвоен D-U-N-S 531298725 как негосударственного учреждения и юридического лица на территории Союза ССР и получило стандартный отраслевой классификатор США (SIC) 9111, необходимые для заключения государственных контрактов для коммерческих компаний, отвечающих и стоящих в обязательстве перед Союзом ССР и его Гражданами

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    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    28-го ноября

    Клиент будет доволен !!!

    0
    1
  • 28-го ноября

    30 лет заборов не строили и ничего не сносили и вот у местных элиток бешенство головного мозга перед 2026 годом.

    -зачистили территорию от населения и промышленности, сделали страной супермаркетов. -сносим все что можно и нельзя(насрать на всякие нормы и договореннести. -сажаем людей по любому поводу и без повода в казематы Гестапо. -возбуждаем животный наци фаш изм среди местного туземного населения. -вводим драконские гестаповские меры по видам на жительство. выдавливаем всех кого можно. люди живут всю жизнь в республике, отдали свое здоровье, силы на благо процветания этой земли. Нагадили всем, из Евро рая бегут уже не по одиночке а семьями. -30 лет наци разборок кто какой национальсти. А нужно было в 90х годах просто ввессти бесплатные курсы латышского языка, немного заинтеросовать народ благожелательной атмосферой для изучения языка.

    вообщем полный pizdec что сделали с Латвией и народом.

    18
    2
  • Д
    Дед
    28-го ноября

    Ладно, Белоруссия, а сколько попыток с российской стороны скажем за год, нелегального пересечения границы. Насколько знаю нисколько. Тогда для чего такие капиталовложения, если для танков этот заборчик, как слону дробина.

    15
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го ноября

    А зачем отгораживаться от возможности развития?

    28
    2
  • 28-го ноября

    внутри СССР нет никаких границ, только административные.(границы должны быть зарегистрированы в ООН, границ внутри СССР нет). все понастроенное торг компаниями - Латвия, Литва, Эстония, после 2026 будут демонтированы за счет этих компаний. Попил народного добра продолжается.

    21
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