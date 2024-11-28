Дожди, болота, дикие животные: что мешает Латвии отгородиться от Путина и Лукашенко

Еще накануне известных геополитических событий, во время иммиграционного кризиса, в Закон о Государственной границе Латвийской Республики было введено обязательное поручение для Кабинета министров — на 1 декабря каждого года предоставлять Сейму отчет о ходе строительства наших рубежей на востоке.

На днях данный документ появился на портале правовых актов.

Болота оказались глубже, чем думали

Наибольшие проблемы с лета 2021 года представляла для латвийских робежсаргов белорусская граница, через 173 км которой непрестанно катились волны нелегалов. В начале 2022 года вашему автору довелось лично побывать на самом месте соприкосновения с сопредельной стороной, понаблюдать за облаченными в маскхалаты и вооруженными германскими штурмовыми винтовками погранцами. Тогда было продемонстрировано и диво невиданное — противодронное ружье!

Так что на этом участке за несколько недель до начала полномасштабных боевых действий уже все было развернуто. "У меня артиллерия", — хвалился командир бригады земессаргов, который в палатке продемонстрировал спутниковые фото, на коих в Беларуси дислоцировался армейский батальон.

Соответственно плану на данный момент на латвийско–белорусской границе в полном объеме построен защитный забор протяженностью 144,46 км (112 км на сухих участках и 32,46 км в воде). На 100% выполнено строительство понтонов протяженностью 1,75 км, а вот патрульные тропы с дорожным покрытием, морозоустойчивой минеральной смесью, выполнены только на 53,65–66,12 процентов.

Дело в том, что, как и в уже ставшим классическим случае с Rail Baltica, работы выполняются различными компаниями и поэтапно. Например, 2–я очередь протяженностью 63,93 км разделена на целых семь фрагментов, которые делают две фирмы. Но еще не завершена и 1–я очередь, которую предполагалось сдать в июле 2023 года.

"Однако фактическое строительство инфраструктуры (также выполнение договоров) не протекало в соответствии с планируемым временным графиком. Как главные причины задержки указываются:

на начальную фазу строительных работ повлияли необходимые для постройки объем и сложность работ по обезлесению; воздействие погодных условий на зоны строительных работ (в осенний и весенний периоды был нетипично повышенным уровень воды), под влиянием чего был затоплен существенный объем зон строительства; глубина болот и проведение строительных работ в болотах, ибо SIA Citrus Solutios, изначально предоставив ценовое предложение, проводило прогноз, основываясь на общедоступной информации и статистике о средней глубине болот, которая составляет 4,5–6 м. Но во время строительных работ было констатировано, что глубина болот в отдельных местах достигает 14 м;

состояние подъездных путей, которые не обеспечивают несущую способность поставок материалов, к тому же в отдельные периоды они закрыты".

Кроме того, как указывается в документе МВД ЛР, "завершение постройки инфраструктуры также одновременно задерживают повреждения уже построенной инфраструктуры и их устранение". Таковые "умышленно порождают подданные третьих государств, которые незаконно пытаются пересечь внешнюю сухопутную границу государства, а также животные и падающие деревья".

Кто в дозор, кто по дрова

То, что граница ЛР и РБ формально "сухопутная", никого не должно вводить в заблуждение. На подавляющем протяжении она идет по болотам, озерам, а то и самой Даугаве (16,7 км), вдоль берега коей также надо проложить патрульные тропы и построить 5 сторожевых вышек, которые предусматривалось сдать к январю 2025 года.

Однако теперь начался зимний "технологический перерыв". На будущий год также отнесена прокладка рокадных дорог у озера Ричу и постройка причалов для катеров Погранохраны.

Пограничное строительство сопровождалось сопутствующими лесозаготовками в крупных масштабах — на территории вырублено 20 590 кубометров леса–кругляка и 13 990 кубометров энергетической древесины. Четверо бывших владельцев земли, которая была отчуждена во имя государства, получили вырубленные 190 м3 кругляка и 357 энергодревесины, остальное подлежало передать Latvijas Valsts meži.

А что на подступах к России?

"Построенная инфраструктура не сдана в эксплуатацию" — такое заключение МВД сделало и по границе Латвии и России протяженностью 283,6 км.

К настоящему моменту удалось построить:

патрульные тропы, покрытые дощатыми мостками, щепой и грунтом — 230 км, или 81% от проекта;

забор — 99 км, или 35%;

4 подвесных мостика через реки Зилупе, Лудзу, Ритупе и Лиепну.

"Инфраструктура не построена на многих участках, в общем на протяжении 53,6 км, — рапортует ведомство Рихардса Козловскиса ("Новое Единство"). — На отдельных участках строительные работы были начаты, но не закончены".

Латвийско–российскую границу характеризует все та же раздробленность: 6 коммерческих компаний ведут стройку по 16 различным договорам. Национальные вооруженные силы также поднатужились и взяли на себя нетипичную строительную функцию — но это получилось у них только на протяжении 19,52 км.

По поводу же качества работ от профессиональных строительных компаний, наши силовики усмотрели ряд недочетов, которые планируется устранить до конца 2025 года.

Телевидение тут вместе с радио

Разумеется, все построенное должно быть оборудовано по последнему слову техники — тут призван на подмогу Латвийский государственный радиотелевизионный центр.

Однако выяснилось: "Постройка технологической инфраструктуры — комплексное и сложное инновационное решение… которое состоит из инфраструктуры кабельной сети оптического волокна… сети электроснабжения… столбов видеонаблюдения…. сети передачи данных". "Определенные термины существенно короче и амбициозней", — подчеркивается в документе МВД.

В общем, по электрике и электронике все обещают сделать до конца 2026 года. Есть даже документ VRS/RPVP/2023/3, по которому за счет Инструмента финансовой поддержки (т. е. денежек ЕС) Латвия истратит на эти цели 95 958 631 евро, из которых 23 989 657 евро составит национальное участие. Пока же по этому направлению физически не сделано вовсе ничего — только закончены процедуры закупки и предполагается заключить договоры с подрядчиками.

"Построенная инфраструктура полностью обеспечит непрерывную охрану внешней сухопутной границы Латвийской Республики и Республики Беларусь и Латвийской Республики и Российской Федерации", — рапортует МВД.

Однако печальный опыт Израиля осени 2023 года показывает, как несравненно более технологически развитая страна, имеющая к тому же границу с враждебным соседом в полупустынной зоне, оказалась беззащитной перед лицом атаки, которая началась с ослепления той самой электронной инфраструктуры.

Фото tapportals.mk.gov.lv