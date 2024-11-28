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«Эти кусты выглядят мертвыми!» Дума вложила более полумиллиона в благоустройство Старой Риги 1

Наша Латвия
Дата публикации: 28.11.2024
BB.LV
«Эти кусты выглядят мертвыми!» Дума вложила более полумиллиона в благоустройство Старой Риги

Программа "Без Табу" получила жалобу от Айры, которая заметила, что в Старой Риге размещены кусты в горшках, которые, по её мнению, выглядят неживыми, пишет tv3.lv.

Айра считает, что недавно высаженные растения на улицах Старой Риги — это пустая трата денег и выглядят безвкусно.

Журналисты "Без Табу" опросили нескольких случайных прохожих. Мнения людей разделились: Рита рада, что в городе появляется больше зелени, а Лариса считает, что такие горшки не подходят для исторического центра.

Жители Риги беспокоятся, что растения не переживут весну, так как их только что посадили.

Садовод и агроном Юлия Вилцане, активно делящаяся советами по уходу за растениями в своём Instagram, вместе с корреспондентами оценила кусты, размещённые в Старой Риге. Специалист утверждает, что растения живые и, скорее всего, переживут зиму.

Садовод пояснила, что высаживать растения в конце ноября — это вполне нормально.

Муниципалитет предоставил письменный ответ. Перед праздниками в Старой Риге было установлено 50 контейнеров с деревьями и кустами, а также новые скамейки и велопарковки. Этот проект обошёлся в 609 000 евро. Менее выносливые растения планируется подготовить к зимовке.

"Цель благоустройства — сделать среду Старой Риги более привлекательной и удобной для пешеходов, поэтому размещены как зелёные насаждения, так и скамейки. В отдельных местах, например, у церкви Святого Петра, благоустройство помогает регулировать движение и предотвращать несанкционированную парковку автомобилей. На улице Вальню благоустройство уже отражает предстоящую масштабную реконструкцию", - указали в Рижской думе.

В муниципалитете также отмечают, что весной в ряде мест будут проведены дополнительные улучшения, а также установлены дополнительные скамейки.

Эксперт по транспорту Оскар Ирбитис согласен, что такие горшки с растениями помогают замедлить движение, однако считает, что проект мог быть выполнен более эстетично. Он также добавил, что если из-за этих горшков сократилось количество парковочных мест, муниципалитет должен предложить альтернативные варианты для парковки автомобилей.

#старая рига
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го ноября

    А у нас страна печали. Серости, тишины, мертвечины и увядания. Так что норм.

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