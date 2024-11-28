Baltijas balss logotype

Надзиравший за банком ABLV чиновник получил два подарка почти на 1 млн евро 1

Наша Латвия
Дата публикации: 28.11.2024
BB.LV
Надзиравший за банком ABLV чиновник получил два подарка почти на 1 млн евро

Национальная экономика все больше зависит от одной компании–монополиста. Достойно живет и ее руководитель Петерс Путниньш.

За первые 24 года нынешнего столетия принадлежащая на 100% государству акционерная компания Latvijas Valsts meži (Латвийские гослеса, LVM) внесла в общественную копилку 1,9 миллиардa евро.

Такие данные представила лесная корпорация на заседании Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии.

Динамика работы лесной отрасли просто завораживает. С 2022 года она двукратно превышает уровни прежних лет. Так, если в 2021 году в бюджеты государства и самоуправлений было перечислено 110,4 миллиона евро, то в 2022–м — уже 226,1 миллиона, а в 2023–м — 203,1 миллиона.

Основной капитал LVM на 1 октября текущего года составил 525 989 324 евро.

Между тем руководитель госпредприятия Петерс Путниньш, по доступной в базе данных Службы госдоходов декларации за 2022 год, был также членом правления одной частной компании в Латвии, а также держателем акций в двух предприятиях в Соединенных Штатах и одного в Швейцарии.

Помимо выплаченной ему зарплаты в LVM — 65269,95 евро, господин Путниньш получил два щедрых подарка — на сумму 432 286 евро и 350 000 швейцарских франков (375 тыс евро).

В финансах он знает толк: с начала 2000–х отвечал за закупки в Банке Латвии, а затем несколько лет руководил Комиссией по финансам и рынку капитала.

Именно в бытность господина Путниньша ее руководителем, был принят ряд судьбоносных решений — например, по самоликвидации одного из крупнейших в Латвии банков, ABLV.

#госпредприятия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
18
1

Комментарии (1)

  • P13
    Podruzka 13
    28-го ноября

    Намёки, намёки...а доказательства? Кто под него копает? Сколько им заплатили? Налоги удержали? А если проверить?

    7
    5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео