Надзиравший за банком ABLV чиновник получил два подарка почти на 1 млн евро

Национальная экономика все больше зависит от одной компании–монополиста. Достойно живет и ее руководитель Петерс Путниньш.

За первые 24 года нынешнего столетия принадлежащая на 100% государству акционерная компания Latvijas Valsts meži (Латвийские гослеса, LVM) внесла в общественную копилку 1,9 миллиардa евро.

Такие данные представила лесная корпорация на заседании Комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии.

Динамика работы лесной отрасли просто завораживает. С 2022 года она двукратно превышает уровни прежних лет. Так, если в 2021 году в бюджеты государства и самоуправлений было перечислено 110,4 миллиона евро, то в 2022–м — уже 226,1 миллиона, а в 2023–м — 203,1 миллиона.

Основной капитал LVM на 1 октября текущего года составил 525 989 324 евро.

Между тем руководитель госпредприятия Петерс Путниньш, по доступной в базе данных Службы госдоходов декларации за 2022 год, был также членом правления одной частной компании в Латвии, а также держателем акций в двух предприятиях в Соединенных Штатах и одного в Швейцарии.

Помимо выплаченной ему зарплаты в LVM — 65269,95 евро, господин Путниньш получил два щедрых подарка — на сумму 432 286 евро и 350 000 швейцарских франков (375 тыс евро).

В финансах он знает толк: с начала 2000–х отвечал за закупки в Банке Латвии, а затем несколько лет руководил Комиссией по финансам и рынку капитала.

Именно в бытность господина Путниньша ее руководителем, был принят ряд судьбоносных решений — например, по самоликвидации одного из крупнейших в Латвии банков, ABLV.