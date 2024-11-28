«Страна за вас не платит»: водитель автобуса оставил пожилого инвалида на остановке

В программу "Без Табу" обратился житель Адажи Кристиан, чей дедушка столкнулся с отказом водителя автобуса впустить его в салон на остановке "Югла" в столице, пишет tv3.lv .

Как оказалось, водитель коммерческого перевозчика Ecolines попросил пожилого мужчину покинуть салон автобуса, заявив, что вскоре на остановку прибудет государственный перевозчик, который сможет взять его на борт без проблем и предоставить место.

Дедушка Кристиана имеет право на льготу, так как он является инвалидом 2-й группы, и поездка в Балви для него должна была быть бесплатной.

Кристиан недоумевает: если автобус останавливается на остановке и следует в тот же пункт назначения, что и государственный перевозчик, то почему коммерческие перевозчики не могут брать пассажиров, имеющих право на льготы, установленные государством?

В Автотранспортной дирекции пояснили: исключений нет. Иными словами, коммерческие перевозчики, которые не получают от государства ни цента, заключившие договор на выполнение рейсов, не должны сортировать пассажиров.

Однако сами перевозчики рассматривают перевозку пассажиров с "нулевыми билетами", за которых государственные перевозчики получают компенсации, как акт доброй воли, поскольку для них это убыточно.

В то же время дирекция уже провела проверки и рейды, строго предупреждая коммерческих перевозчиков, которые игнорируют правила.

Тем не менее, у коммерческих перевозчиков нет обязательства предоставлять приоритет пассажирам с льготами, установленными государством. В таких случаях преимущество отдается пассажирам, оплачивающим проезд.

«Региональные коммерческие перевозки — относительно новая услуга и находятся в начальной стадии развития, поэтому вопросы возникают как у пассажиров, так и у перевозчиков. С одной стороны, государство обязывает перевозчиков предоставлять льготы на проезд определённым категориям граждан. С другой стороны, нормативная база для регистрации, учёта и подачи отчётности по этим пассажирам пока находится на стадии согласования в государственных институциях. Остаётся открытым и вопрос, кто будет компенсировать коммерческим перевозчикам убытки, связанные с предоставлением льгот» , - пояснила Директор отдела региональных междугородних маршрутов Norma-A ООО ECOLINES Санита Древиня.

Древиня соглашается, что в этой ситуации проигравшей стороной оказывается пассажир. Чтобы избежать ненужного напряжения, найдено решение, которое позволит пассажирам пользоваться привычными льготами. «В ближайшие дни техническое решение будет готово и введено», - обещает представитель Ecolines.

«В настоящее время регулирование общественного транспорта в Латвии обязывает всех перевозчиков, включая коммерческих, бесплатно перевозить некоторые категории пассажиров. Lux Express соблюдает это требование и, несмотря на убытки, предоставляет льготы на своих маршрутах, - уточняет член правления ООО Lux Express Latvia Алдис Кибенс.

Кибенс также отмечает, что «с юридической точки зрения, в соответствии с решением Европейского суда, перевозчики не должны предоставлять услуги бесплатно, так как это противоречит законодательству».

Lux Express надеется, что Министерство сообщения намерено решить эту ситуацию. «Если бы государство компенсировало стоимость предоставленных льгот, перевозчикам невыгодно было бы отказывать таким пассажирам», - добавил Кибенс.

По его словам, наблюдения показывают, что коммерческие перевозчики, которые чаще всего отказывают в перевозке пассажирам с льготами, имеют много свободных мест на своих рейсах. Проблема заключается не в нехватке мест, а в стремлении следовать существующему регулированию.