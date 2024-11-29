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Известно, сколько примерно будет стоить билет на новое колесо обозрения в Пардаугаве 7

Наша Латвия
Дата публикации: 29.11.2024
BB.LV
Известно, сколько примерно будет стоить билет на новое колесо обозрения в Пардаугаве

Вскоре в Риге, в парке Узварас, откроется долгожданное колесо обозрения – самое высокое в странах Балтии.

Цена билетов будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, приобретается ли индивидуальный, семейный или групповой билет. Точная цена пока не разглашается. Одна поездка может стоить примерно «надцать» евро (между 11 и 19 – ред.), подчеркнул в интервью «Неаткариге» член правления «RPR Operators» Дмитрий Успенский.

Отметим, что открыть колесо планируется уже в этом году. В нем 30 кабинок, в которых есть как кондиционеры, так и обогреватели, колесо будет работать при температурах от -20 градусов до +40.

#цены
19
102

Комментарии (7)

  • ТК
    Тото Кутунио
    30-го ноября

    Давайте указывать чему мы должны радоваться, что не должны носить. Идите вы в Лес!

    22
    5
  • S
    SeaWolf
    29-го ноября

    Чёт дёшево, на такое великое колесо... Хоть что будет видно с колеса, пятиэтажные хрущевки

    102
    12
  • ТК
    Тото Кутунио
    29-го ноября

    Надеюсь не окупится.

    153
    29
  • JB
    Janis Berzin
    Тото Кутунио
    29-го ноября

    И что тогда? Жизнь твоя улучшится?

    49
    60
  • ТК
    Тото Кутунио
    Тото Кутунио
    29-го ноября

    Janis Berzin

    И что тогда? Жизнь твоя улучшится?

    • Это был Парк Победы над фашистами где люди приходили кто вспоминал, кто просто радовался вместе с ними. Конечно жизнь моя не улучшится, но позлорадствую с удовольствием.
    129
    17
  • JB
    Janis Berzin
    Тото Кутунио
    29-го ноября

    О Победе надо помнить, но радоваться другому.

    13
    9
  • S
    SeaWolf
    Тото Кутунио
    30-го ноября

    Янчик, вот и радовались Дню Победы, так благодаря им мы живём!

    9
    0
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