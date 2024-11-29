Известно, сколько примерно будет стоить билет на новое колесо обозрения в Пардаугаве

Цена билетов будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от того, приобретается ли индивидуальный, семейный или групповой билет. Точная цена пока не разглашается. Одна поездка может стоить примерно «надцать» евро (между 11 и 19 – ред.), подчеркнул в интервью «Неаткариге» член правления «RPR Operators» Дмитрий Успенский.

Отметим, что открыть колесо планируется уже в этом году. В нем 30 кабинок, в которых есть как кондиционеры, так и обогреватели, колесо будет работать при температурах от -20 градусов до +40.