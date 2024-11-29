Готовьтесь: латвийские пенсии пересчитают по–новому

В нынешнюю среду, 29 ноября, Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поручила Министерству благосостояния разработать более простой метод автоматического перерасчета пенсий по старости и инвалидности.

А именно: он все же должен стать автоматическим.

Заявление на автоматический перерасчет пенсии смогут подать как получатели пенсий по старости, так и инвалидности I и II групп.

О сроках и нюансах

Речь идет о внесении изменений в закон "О государственных пенсиях", которые предусматривают, что с 1 июля 2025 года у пенсионеров появится возможность обратиться в Агентство государственного социального страхования, чтобы впредь перерасчет пенсий проводился автоматически.

Поначалу планировалось, что заявление на автоматический перерасчет пенсии можно будет подать с 1 июля 2025 года. Но в процессе обсуждения сроки скорректировались — первые автоматические перерасчеты будут произведены с 1 июля 2026 года.

Как сообщил агентству LETA председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш, по мнению депутатов, должна быть создана система, чтобы людям не приходилось писать заявления или "ставить какие–то галочки где–то".

Этот процесс должен быть автоматическим, чтобы человеку, у которого нет возможности или навыков доступа и использования интернета, не приходилось обращаться за помощью, сказал Берзиньш.

Как это происходит сейчас

Каждый работающий пенсионер, который платит налоги и таким образом увеличивает свой пенсионный капитал, имеет право раз в год запросить перерасчет пенсии с учетом внесенных взносов социального страхования.

Многие пенсионеры недовольны этой системой перерасчета — приходится подавать заявление в Государственное агентство социального страхования (ГАСС). И такое заявление приходится подавать ежегодно.

А если сениор не подал заявление? Значит, перерасчета не будет.

По данным ГАСС в Латвии порядка 67 тысяч получателей пенсий по старости работают и при этом платят взносы государственного социального страхования как наемные работники или самозанятые лица.

Однако ежегодно в ГАСС поступает лишь 46–50 тысяч заявлений о перерасчете пенсии по старости от людей, у которых накопился дополнительный пенсионный капитал. Следующий перерасчет можно запросить не ранее чем через 12 месяцев после последнего перерасчета независимо от количества отработанных пенсионером месяцев.