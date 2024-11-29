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Готовьтесь: латвийские пенсии пересчитают по–новому 1

Наша Латвия
Дата публикации: 29.11.2024
BB.LV
Готовьтесь: латвийские пенсии пересчитают по–новому
ФОТО: dreamstime

В нынешнюю среду, 29 ноября, Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поручила Министерству благосостояния разработать более простой метод автоматического перерасчета пенсий по старости и инвалидности.

А именно: он все же должен стать автоматическим.

Заявление на автоматический перерасчет пенсии смогут подать как получатели пенсий по старости, так и инвалидности I и II групп.

О сроках и нюансах

Речь идет о внесении изменений в закон "О государственных пенсиях", которые предусматривают, что с 1 июля 2025 года у пенсионеров появится возможность обратиться в Агентство государственного социального страхования, чтобы впредь перерасчет пенсий проводился автоматически.

Поначалу планировалось, что заявление на автоматический перерасчет пенсии можно будет подать с 1 июля 2025 года. Но в процессе обсуждения сроки скорректировались — первые автоматические перерасчеты будут произведены с 1 июля 2026 года.

Как сообщил агентству LETA председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш, по мнению депутатов, должна быть создана система, чтобы людям не приходилось писать заявления или "ставить какие–то галочки где–то".

Этот процесс должен быть автоматическим, чтобы человеку, у которого нет возможности или навыков доступа и использования интернета, не приходилось обращаться за помощью, сказал Берзиньш.

Как это происходит сейчас

Каждый работающий пенсионер, который платит налоги и таким образом увеличивает свой пенсионный капитал, имеет право раз в год запросить перерасчет пенсии с учетом внесенных взносов социального страхования.

Многие пенсионеры недовольны этой системой перерасчета — приходится подавать заявление в Государственное агентство социального страхования (ГАСС). И такое заявление приходится подавать ежегодно.

А если сениор не подал заявление? Значит, перерасчета не будет.

По данным ГАСС в Латвии порядка 67 тысяч получателей пенсий по старости работают и при этом платят взносы государственного социального страхования как наемные работники или самозанятые лица.

Однако ежегодно в ГАСС поступает лишь 46–50 тысяч заявлений о перерасчете пенсии по старости от людей, у которых накопился дополнительный пенсионный капитал. Следующий перерасчет можно запросить не ранее чем через 12 месяцев после последнего перерасчета независимо от количества отработанных пенсионером месяцев.

#пенсии
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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    29-го ноября

    ВИД разрешает предприятиям не платить социальные налоги. Работник отработав годы на предприятии узнает, что налогов за него не заплачено причем по закону. Почему работник не получает перерасчет или пенсию, когда у него налоги удержаны, но ВСАА утверждает, что не получены. Каким образом работник может повлиять на работодателя?

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