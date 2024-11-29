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«Мастеру по чистке досок 100 евро в час, мне 25 за проведение курсов», - история о «по-настоящему ценном» труде в Латвии 2

Наша Латвия
Дата публикации: 29.11.2024
BB.LV
«Мастеру по чистке досок 100 евро в час, мне 25 за проведение курсов», - история о «по-настоящему ценном» труде в Латвии

Портал la.lv продолжает публикации о зарплатах в Латвии, выявляя острый вопрос, который не оставляет равнодушным никого - кто заслуживает большего, тот, кто работает физически тяжело, возможно, без высшего образования, или тот, кто вложил деньги в знания и образование, а также интеллектуальный труд?

На этот раз опубликовано сравнение Марты двух совершенно разных профессий и их зарплат:

«Все, что вам нужно знать о том, какая работа в Латвии действительно ценится. Какова была задача? После зимы очистить дощатую террасу площадью 10 квадратных метров и смазать ее маслом, материалы и рабочие инструменты заказчика. Суточная стоимость: 150 евро. Работу можно выполнить за 3 дня. В первый привезти технику (Kärcher), во второй отмыть, в третий смазать.

Итого 1+2+2, или около 5 часов. Дорожные расходы: 50 евро, 500 евро всего или 100 евро/час. Наличными. Теперь для сравнения другая рабочая задача: провести интерактивное обучение сотрудников, лекция + рабочие группы + индивидуальная обратная связь.

По окончанию тренинга рейтинг каждого участника. Раздаточные материалы остаются у клиента как программа, защищенная авторским правом. Требования к поставщику услуг: IQ, EQ, коммуникативные навыки и навыки взаимодействия, стрессоустойчивость, харизматичность, лидерские качества, хорошая дикция, громкий голос, отличное знание латышского языка (аудитория не прощает пропущенных гарумзиме на слайдах), физическая выносливость к стоянию на ногах два дня и ходьбе по учебным помещениям, высшее образование, естественно соответствующее требованиям заказчика, сертификаты об участии в конференциях и обучении за последние 3 года, дипломы, другие специфические знания, которые необходимо доказать со специальными сертификатами.

Объем работы: 60 человек. Суточная стоимость: 200 евро. Количество дней (у клиента): 2 дня, всего 16 часов. Количество дней на подготовку авторской программы: не касается заказчика. Время в пути, проезд, проживание, питание: не касается заказчика, в этом году примерно 100-150 евро. Итого: 400,00 евро или 25 евро/час. Со счетом-фактурой, до уплаты налогов».

#работа #зарплаты
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Комментарии (2)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    29-го ноября

    Женщина не понмает закон спроса и предложения, мойщик досок может столько просить потому что это рыночная цена, если она не хочет платить он пойдёт делать работу к тому кто захочет. А если она не захочет делать свою работу за 25, наёдется ещё 10 балаболов которые возьмутся за эту работу с радостью. Эт освязано с тем что мойщик досок легко будет делать эт ово Франции, Германии, Скандинавии, где угодно, нужно просто знать свою профессию и везде тебе будут рады. А её профессия болтуньи завязана на знании языка на котором говорит миллион человек, т.е. она и её профессия могут быть хоть как-то, хоть за 25 евро востребованы только в этой стране. А здесь полно таких балаболов которые боятся замарать ручи и не умеют ничего делать, но зато обладают отличным знанием латышского языка. Вот столкьо готова вам платить за это аудитория котораяч не прощает пропущенных гарумзимес. Вы же за это боролись. Нате, кушайте, не обмажтесь.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Жан-Марко Фердыщенко
    29-го ноября

    Поддерживаю. Не устраивает предложение? Тогда сами. Лапками, лапками.

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