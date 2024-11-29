«Мастеру по чистке досок 100 евро в час, мне 25 за проведение курсов», - история о «по-настоящему ценном» труде в Латвии

Портал la.lv продолжает публикации о зарплатах в Латвии, выявляя острый вопрос, который не оставляет равнодушным никого - кто заслуживает большего, тот, кто работает физически тяжело, возможно, без высшего образования, или тот, кто вложил деньги в знания и образование, а также интеллектуальный труд?

На этот раз опубликовано сравнение Марты двух совершенно разных профессий и их зарплат:

«Все, что вам нужно знать о том, какая работа в Латвии действительно ценится. Какова была задача? После зимы очистить дощатую террасу площадью 10 квадратных метров и смазать ее маслом, материалы и рабочие инструменты заказчика. Суточная стоимость: 150 евро. Работу можно выполнить за 3 дня. В первый привезти технику (Kärcher), во второй отмыть, в третий смазать.

Итого 1+2+2, или около 5 часов. Дорожные расходы: 50 евро, 500 евро всего или 100 евро/час. Наличными. Теперь для сравнения другая рабочая задача: провести интерактивное обучение сотрудников, лекция + рабочие группы + индивидуальная обратная связь.

По окончанию тренинга рейтинг каждого участника. Раздаточные материалы остаются у клиента как программа, защищенная авторским правом. Требования к поставщику услуг: IQ, EQ, коммуникативные навыки и навыки взаимодействия, стрессоустойчивость, харизматичность, лидерские качества, хорошая дикция, громкий голос, отличное знание латышского языка (аудитория не прощает пропущенных гарумзиме на слайдах), физическая выносливость к стоянию на ногах два дня и ходьбе по учебным помещениям, высшее образование, естественно соответствующее требованиям заказчика, сертификаты об участии в конференциях и обучении за последние 3 года, дипломы, другие специфические знания, которые необходимо доказать со специальными сертификатами.

Объем работы: 60 человек. Суточная стоимость: 200 евро. Количество дней (у клиента): 2 дня, всего 16 часов. Количество дней на подготовку авторской программы: не касается заказчика. Время в пути, проезд, проживание, питание: не касается заказчика, в этом году примерно 100-150 евро. Итого: 400,00 евро или 25 евро/час. Со счетом-фактурой, до уплаты налогов».