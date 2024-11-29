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Проблемная медицина: как в Латвии будут бороться с очередями к врачам 2

Наша Латвия
Дата публикации: 29.11.2024
BB.LV
Проблемная медицина: как в Латвии будут бороться с очередями к врачам
ФОТО: dreamstime

Чтобы попасть на прием к врачу или получить медицинские услуги за счет государства, пациентам сейчас приходится месяцами ждать. И очереди растут. Например, в нынешнем 2024 году очередь к эндокринологу может растянуться на полгода, а на магнитный резонанс (МРТ) – даже до двух лет.

Спрос растет, предложения падают

Оценивая общую ситуацию в этом году, Министерство здравоохранения (Минздрав) указывает: в течение 2024 года спрос на медицинские услуги значительно вырос, «на что влияет в том числе старение населения, рост числа хронических заболеваний и, как следствие, увеличение расходов на лечение».

Очевидно, что специалистов и денег меньше, чем требуется. И очереди растут.

«Самая востребованная услуга – магнитный резонанс, там очереди по два года. На другие услуги очереди чуть меньше, но специалистов ровно столько, сколько есть, и квоты ограничены. И нам нужно планировать свою работу», – признала член правления больницы им. Страдыня Даце Жентиня.

В частных клиниках, которые оказывают услуги за государственный счет, тоже констатируют: пациентам нужно ждать несколько месяцев.

Очереди в эндокринологии и гинекологии – около шести месяцев, в пульмонологии и кардиологии – три месяца.

Больницам дали денег

26 ноября правительство Латвии поддержало выделение больницам дополнительного финансирования в размере 1,8 млн евро из бюджетной программы «Средства на случай непредвиденных событий».

Это финансирование должно покрыть расходы, понесенные в результате значительного роста спроса на медицинские услуги за первые девять месяцев текущего года.

Дополнительное финансирование направлено:

  • 508 183 евро – на охрану здоровья детей, охватывающую ряд программ, включая кохлеарную имплантацию, стационарную психиатрическую помощь, химиотерапию, сурдологические услуги, а также принудительную наркологическую помощь детям по решению Сиротского суда;

  • 238 882 евро – на экстренные операции по эндопротезированию аорты – потребность в этих жизненно важных операциях в этом году превысила первоначальные прогнозы;

  • 1 052 935 евро – на оказание интенсивной терапии пациентам, нуждающимся в постоянном наблюдении со стороны специалистов с использованием специальных медицинских технологий и специфической помощи.

Накануне представители Латвийской ассоциации больниц выступили с предупреждением – денег не хватает.

По информации ассоциации, общие расходы на уже предоставленные стационарные услуги составляют 11 689 361 евро в год, или примерно 1 миллион евро в месяц. В результате потребуется ограничить общий поток пациентов, чтобы не росли долги больниц.

Евгений Калейс, руководитель Латвийской ассоциации больниц:

«К сожалению, мы не видим улучшений в следующем году. Согласно доступной информации, продолжится снижение доступности амбулаторных услуг, а объем стационарных услуг будет заморожен, несмотря на высокий спрос. Оплату амбулаторных посещений планируется сократить с 10,4 млн до 6,7 млн евро, хотя планируется увеличить количество дистанционных консультаций. Но даже с учетом этого общий объем не достигает запланированного на этот год. Однако снижение доступности амбулаторных услуг приведет к увеличению потока острых и неотложных пациентов в больницы».

Введут единую цифровую запись

Хосам Абу Мери, министр здравоохранения:

«В следующем году Министерство здравоохранения планирует хотя бы частично сократить длинные очереди к врачам-специалистам, введя единую систему записи. Это означает, что пациент больше не сможет записаться в очередь сразу в нескольких медицинских учреждениях, а сможет – только в одном.

Также планируется увеличить количество бюджетных мест в вузах для молодых врачей и увеличить роль медсестер в процессе лечения.

Если единая цифровая очередь начнет работать, очереди сократятся на 15–20%. Поскольку сейчас пациенты, которые записываются сразу в несколько мест, потом приходят только в одно из них, не отменив остальные записи».

Где проверить очереди

Оперативные данные о длине очередей сейчас можно найти:

  • на сайте www.rindapiearsta.lv

  • по бесплатному информационному телефону 80001234.

Пока Национальная служба здравоохранения (НСЗ) указывает в связи с очередями: одну и ту же оплачиваемую государством услугу здравоохранения оказывают многие лечебные учреждения по всей территории Латвии, причем направление (если только это особо не оговорено с врачом) не ограничивает место, где можно получить услугу.

То же относится и к анализам – их сделать можно в любой лаборатории, где конкретное исследование проводится.

Проблемы с сердцем? Жди через 5 месяцев

В нынешнем ноябре больница «Гайльэзерс» обнародовала шокирующую информацию об очередях к специалистам и на операции.

Календарь амбулаторных приемов Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) уже в конце лета был заполнен до конца года.

Наибольшее время ожидания платных амбулаторно-поликлинических услуг в больнице приходится на ревматолога, кардиолога, эндокринолога, ближайший платный прием к которым возможен в марте следующего, 2025 года.

Плановые операции, на которые в этом году закончились выплаченные государством квоты, проводятся Восточной больницей за счет пациента или запланированы на первые месяцы следующего года.

В больнице Страдыня также большая часть записей на прием до марта следующего года уже заполнена, сообщил председатель правления больницы Лаурис Видзис. И выразил надежду, что улучшения инфраструктуры помогут уменьшить очереди на услуги. Вместе с тем он отметил, что количество врачей и медсестер ограничено, и в течение пятилетнего срока полномочий он будет работать над сплочением команды, удержанием нынешних сотрудников и привлечением новых.

#медицина
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Антон Городницкий
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    Есть прекрасный и 100% действенный способ борьбы с очередь и в принципе. "Нет людей -- нет очередей!" Правительства Латвии выбрали этот путь и очень успешно по нему идут вперёд к "светлому" будущему к государству без населения! Это ПРОРЫВ в управлении!!!

    6
    0
  • JB
    Janis Berzin
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    Не только в ЛР, на всей территории бывшего СССР население убывает, кроме мусульманских республик.

    2
    0

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