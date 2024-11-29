В благоустройство парка Кемери вложат 800 тысяч евро

Юрмальское самоуправление на этой неделе приняло решение принять участие в конкурсе проектов с представлением проекта «Реконструкция лесопарка Кемери», общая стоимость которого составляет 813 575 евро.

Агентство LETA cо ссылкой на городской совет сообщает, что в ходе реализации проекта планируется восстановить исторически построенную сеть пешеходных дорожек, улучшить природную тропу, перестроить два пешеходных моста, являющиеся памятниками архитектуры государственного значения, восстановить ​​недействующая сеть паркового освещения путем установки фонарей со светодиодными светильниками, обеспечивающих функциональное освещение пешеходных дорожек.

Проект предполагает благоустройство территории лесопарка путем установки различных элементов благоустройства – скамеек, столов, урн для мусора, велосипедных стоек, информационных стендов и указателей.

Проект планируется реализовать с марта 2025 года по февраль 2027 года.

Общая стоимость проекта составляет 813 575 евро, в том числе сумма соответствующих затрат – 650 000 евро, где финансирование Европейского фонда морского, рыбного хозяйства и аквакультуры составляет 46,15% или 300 000 евро, софинансирование самоуправления Юрмалы – 53,85%. или 350 000 евро.