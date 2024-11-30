Несколько лет назад мне довелось сделаться держателем целой домашней студии советско-японского происхождения: магнитола Toshiba RT200S, понятное дело, из Страны восходящего солнца, а в придачу, так сказать, комбайн – «Серенада-306» Владивостокского радиозавода.

Наверное, я оказался в моменте единственным рижанином, эксплуатировавшим последний агрегат!

Возрождение из пыли веков

Так как «Серенада» проигрывала доставшийся из XX века винил вполне нормально, я обратился по части восстановления японского чуда 1984 года к мастеру по прозвищу Доктор. Поистине непросто найти в наше время профессионалов, способных оживить полуразвалившуюся аппаратуру, но Доктор начал работу с огоньком.

– В этой работе ничего сложного не было, – рассказал потом Доктор. – Разобрать, ничего дополнительно не поломать, отмочить в ванне с теплой водой в пищевой соде, заменить изношенные резинки, проверить в работе да и собрать обратно.

Вишенкой на тортике стали пасики, превратившиеся в нефть и загадившие все подвижные узлы в самой механике. Однако, шаг за шагом, и дело сделалось как-то само собой. Назвать данную модель рядовой, скорее всего, будет неправильно. Изюминки в ней есть.

Во-первых, наличие реверса (хоть я его и не люблю как класс). Логика работы реверса несколько странноватая, надо нажать одновременно две клавиши. Однако все работает и переключается. Есть расширенная стереобаза, работающая очень даже корректно. На борту имеются и линейные входы, и выходы.

Вскрытие Toshiba показало...

А это значит, что скрестить данный аппарат с «цифрой», то есть с Android или iOS, можно без проблем. В наушниках звук весьма взрослый. Тестовую кассету поставил специально длинную, 120 минут. Нормально протягивает, углы не мнет, жевать не пытается. Заносим себе в копилку опыта, в подраздел «еще один выживший»!

Спасибо Доктору, а я поставлю-ка на Toshiba оригинальную кассету с записями Паваротти. Подумать только, проигрывается фонограмма начала 1980-х годов, а звук поистине идеальный. Что-то в старой магнитной пленке есть завораживающее, все-таки с этим носителем связаны романтические моменты юности...

Ну и еще несколько чисто практических моментов. На Toshiba присутствует тюнер, работающий в диапазоне коротких волн. Как известно, они распространяются на сверхдальние расстояния, и потому, внимательно просканировав эти частоты, которые раньше были буквально забиты, я обнаружил только одну станцию, вещающую на русском языке – Международное Радио Китая!

А вот уже магнитола в рабочем виде!

Представьте себе, безо всяких ретрансляторов мощный сигнал из Поднебесной залетает в нашу квартирку на Андрейсале. И рассказывает с приятным акцентом, к примеру, про Запретный Город в Пекине или передает милые национальные песни.

Все это немаловажно в смысле получения независимой информации – ведь вполне так может статься, что в условиях тотальной чрезвычайной ситуации интернет отключат, а оставшиеся СМИ в нашем государстве станут работать в режиме военной пропаганды.

Таким образом, коротковолновые приемники становятся альтернативным медиа, прямо как 40, 50, 60 лет тому назад. Единственная проблема – автономные источники питания, если отключат электричество. Для Toshiba годится 8 стандартных D-батареек, пойду запасаться. И надо же представить, что выпускавшаяся в расчете на негритянские низы Америки аппаратура (чтобы разгуливать с магнитолой по плечу в гетто) будет столь актуальна в Европе 2020-х годов.

«Ария» из подвала Вецмилгрависа

Тем временем подоспела пора менять проигрыватель виниловых пластинок. «Серенада» накрылась, все-таки свой ресурс у иглы закончился еще в конце прошлого столетия. Ну и чем же нас порадуют частные объявления в интернете?

Изучив рынок, я сперва остановился на изделии «Мелодия-103», выпущенном Рижским электромеханическим заводом. Торговали его за 70 евро, причем, если верить фото на сайте, в оригинальной упаковке. Однако прибыв на место – в заброшенного вида мастерскую, хоть и расположенную на центровой улице Бруниниеку, я услышал вальяжное: «Мы хотим сто двадцать».

Меня несколько удивил такой подход к работе с клиентом. Причем оригинальные колонки в придачу к электрофону как-то потерялись в процессе перехода от плановой экономики к рыночной. Так что мне пришлось отклонить столь соблазнительное предложение, хотя в нем была дивная изюминка – этот рижский проигрыватель 1970-х годов обещал воспроизводить пластинки не только на скоростях 33,3 и 45 оборотов в минуту, но даже и 75, то есть патефонные, 20–30-х годов прошлого века, фирмы Bellacord, что также у меня имелись. Под таким наименованием была создана частная компания грамзаписи во времена Латвийской Республики, а в ЛССР ее перенял Комитет по делам искусств – пока потом не сделали Рижской фабрикой звукозаписи, а затем «Мелодией».

В общем, пришлось опять искать проигрыватель – и вот удача, снова изделие РЭМЗ, причем крайне выгодно произведенное буквально на грани общественно-исторических формаций. Вертушка «Ария» с колонками S-20 была сделана на заводе, располагавшемся на углу улиц Кр. Барона и Пернавас в 1990 году, когда я жил в доме напротив. Это тем паче вдохновило, а цена в 40 евро вообще показалась чрезвычайно гуманной. Только вот для того, чтобы мне достать этот раритет, пришлось пилить на дальнюю окраину Риги и в подвале хрущевки на улице Эммас прослушивать тестовую пластинку. Звук был отменный, все-таки головка звукоснимателя с алмазной иглой, произведенной по лицензии датской компании Ortofon, созданной еще в 1918 году и работающей в отрасли поныне.

Привез, установил, подключил. Тут следует все же заметить, что выходы на колонки S-20 – это не какие-то дружественные пользователю штекеры, а обычные заголенные проводасики, которые надо тщательно заглубить в специальные отверстия и потом желательно закрутить винтиками. Вообще, сразу вспомнил все, хотя подобные устройства последний раз в руках держал лет 30 назад, до того, как купил первый комбайн Sony с компакт-проигрывателем. Но и до него в свое время дойду – а пока пусть ждет своего часа на антресолях.

Что же до виниловых пластинок, то как раз-то их и есть у меня. На улице Кирова в Риге был отменный магазин, и там были приобретены – сотни. Хорошо, что у мамы в шкафу все это богатство и было сохранено...