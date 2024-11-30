Чтобы бабушки не выпадали из поездов: на ж.-д. станциях Латвии сколотят деревянные перроны

В отличие от рижской трамвайной конторы, у железной дороги план повышения перронов под уровень пола новых электричек «с треском провалился».

Платформы остались старые, низкие. Например, на станции Засулаукс между уровнем пола вагона и верхом перрона – 47 сантиметров.

Единственное, что помогает, так это сердобольность сограждан – пожилых пассажиров подсаживают и затягивают внутрь вагона или помогают из него выйти. А если помощников нет, то старушкам, чтобы уехать, приходится аж на четвереньках забираться в поезд. И вываливаться из вагона при прибытии на станцию назначения.

Чтобы облегчить ситуацию, до середины 2025 года железная дорога намерена возвести временные деревянные платформы на 15 станциях. Из них на 7 – в Риге: Центральный вокзал, Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Вагонный парк, Яняварты, Даугмале.

Изначально их предполагалось повысить в ходе строительства Rail Baltica, но так как со строительством ничего внятного уже не обещают, то железная дорога решила пойти таким путем.

Временные деревянные платформы должны быть высотой 55 см над уровнем головки рельса, то есть примерно на той же высоте, как и пол вагона в том месте, где расположен створ дверей.

Как известила Латвийская железная дорога (ЛЖД), на данный момент новые повышенные перроны сделаны лишь на 19 станциях, из запланированных 48.

По планам ЛЖД в 2025 году строительство новых высоких платформ запланировано начать на от пяти до десяти станциях.

Изначальная общая стоимость повышения платформ на 48 станциях оценивалась в 44 млн евро, из которых 38 млн – европейское софинансирование, 6 млн – собственные средства железной дороги.