Baltijas balss logotype

Чтобы бабушки не выпадали из поездов: на ж.-д. станциях Латвии сколотят деревянные перроны 1

Наша Латвия
Дата публикации: 30.11.2024
BB.LV
Чтобы бабушки не выпадали из поездов: на ж.-д. станциях Латвии сколотят деревянные перроны

В отличие от рижской трамвайной конторы, у железной дороги план повышения перронов под уровень пола новых электричек «с треском провалился».

Платформы остались старые, низкие. Например, на станции Засулаукс между уровнем пола вагона и верхом перрона – 47 сантиметров.

Единственное, что помогает, так это сердобольность сограждан – пожилых пассажиров подсаживают и затягивают внутрь вагона или помогают из него выйти. А если помощников нет, то старушкам, чтобы уехать, приходится аж на четвереньках забираться в поезд. И вываливаться из вагона при прибытии на станцию назначения.

Чтобы облегчить ситуацию, до середины 2025 года железная дорога намерена возвести временные деревянные платформы на 15 станциях. Из них на 7 – в Риге: Центральный вокзал, Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Вагонный парк, Яняварты, Даугмале.

Изначально их предполагалось повысить в ходе строительства Rail Baltica, но так как со строительством ничего внятного уже не обещают, то железная дорога решила пойти таким путем.

Временные деревянные платформы должны быть высотой 55 см над уровнем головки рельса, то есть примерно на той же высоте, как и пол вагона в том месте, где расположен створ дверей.

Как известила Латвийская железная дорога (ЛЖД), на данный момент новые повышенные перроны сделаны лишь на 19 станциях, из запланированных 48.

По планам ЛЖД в 2025 году строительство новых высоких платформ запланировано начать на от пяти до десяти станциях.

Изначальная общая стоимость повышения платформ на 48 станциях оценивалась в 44 млн евро, из которых 38 млн – европейское софинансирование, 6 млн – собственные средства железной дороги.

#железная дорога
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
Все статьи
7
12

Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    30-го ноября

    Помимо старушек, электричками пользуются инвалиды и мамы с колясками, для которых разница между плоскостью вагона и платформы представляет существенное неудобство.

    98
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео