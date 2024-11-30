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Когда наконец включат главные рождественские елки в Риге? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 30.11.2024
BB.LV
Когда наконец включат главные рождественские елки в Риге?
ФОТО: LETA

Сегодня в Риге будут зажжены главные рождественские елки столицы, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Мероприятие состоится в 17:00 на Ратушной площади. Ведущим будет иллюзионист Томс Фелкерс, а о праздничной атмосфере позаботятся певцы Иева Сутугова, Юстс и Дагнис Розиньш. Также выступят женский вокальный ансамбль "Fortuna", детский вокальный ансамбль "Knīpas un Knauķi" и группа Улдиса Тиммы.

На зажжении елки к рижанам обратится мэр столицы Вилнис Кирсис.

Мероприятие будет транслироваться на Домской площади, где одновременно с елкой на Ратушной площади будет зажжена вторая главная елка столицы и состоится открытие рождественской ярмарки.

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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    ...первая главная ёлка. Вторая главная ёлка. Третья главная ёлка. Четвертая главная ёлка. Пятая главная ёлка. Тридцать пятая главная ёлка. Умеет! Умеет Рижская дума юморить.

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