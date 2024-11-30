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Опрос: более половины населения Латвии доверяет только силовым структурам 2

Наша Латвия
Дата публикации: 30.11.2024
BB.LV
Опрос: более половины населения Латвии доверяет только силовым структурам
ФОТО: LETA

Более половины населения Латвии доверяет только силовым структурам - 65% респондентов доверяют Национальным вооруженным силам (НВС), а 55% - Государственной полиции, свидетельствуют результаты исследования медиаграмотности населения, проведенного Национальным советом по электронным СМИ.

44% опрошенных доверяют органам Европейского союза, а менее 41% - государственным органам Латвии, при этом больше всего латвийцы доверяют самоуправлениям, а меньше всего - политическим партиям.

Как отмечается в исследовании, столь низкий уровень доверия к госорганам может создать проблемы для мобилизации общества в случае внешних или внутренних угроз. При этом представители нацменьшинств меньше доверяют всем включенным в опрос госорганам, за исключением полиции.

Молодежь чаще в большей степени доверяет Госполиции, НВС, судебной системе, политическим партиям, правительству и Сейму, в то время как пожилые люди больше доверяют НВС и меньше - правительству.

Только соответственно 32% и 30% населения считают в основном достоверной информацию в общественных и коммерческих СМИ, в том числе нацменьшинства значительно реже считают ее достоверной - соответственно 15% и 16%. Информацию в социальных сетях в основном достоверной считают всего 20% населения.

Как отмечается в исследовании, низкое доверие к органам госуправления проявляется в различных контекстах, например, что касается разъяснения латвийско-российских отношений, то нет ни одного источника, которому бы доверяли более 33% населения.

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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    0% доверия в принципе! Невозможно доверять когда в основании реальный обман. Причем из года в года он подтверждается на 1000%.

    9
    1
  • JB
    Janis Berzin
    30-го ноября

    "Более половины населения Латвии доверяет только силовым структурам" - что доверяют? Жизнь, здоровье, детей, стариков, имущество? Чем репрессивные органы: полицаи, охранка и дармоеды в камуфляже добились такого доверия? По улицам стало безопасно ходить в любое время суток в любом месте? И самое главное - когда был опрос в котором участвовало "население Латвии", но о котором никто ничего не слышал?

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