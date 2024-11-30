Опрос: более половины населения Латвии доверяет только силовым структурам

Более половины населения Латвии доверяет только силовым структурам - 65% респондентов доверяют Национальным вооруженным силам (НВС), а 55% - Государственной полиции, свидетельствуют результаты исследования медиаграмотности населения, проведенного Национальным советом по электронным СМИ.

44% опрошенных доверяют органам Европейского союза, а менее 41% - государственным органам Латвии, при этом больше всего латвийцы доверяют самоуправлениям, а меньше всего - политическим партиям.

Как отмечается в исследовании, столь низкий уровень доверия к госорганам может создать проблемы для мобилизации общества в случае внешних или внутренних угроз. При этом представители нацменьшинств меньше доверяют всем включенным в опрос госорганам, за исключением полиции.

Молодежь чаще в большей степени доверяет Госполиции, НВС, судебной системе, политическим партиям, правительству и Сейму, в то время как пожилые люди больше доверяют НВС и меньше - правительству.

Только соответственно 32% и 30% населения считают в основном достоверной информацию в общественных и коммерческих СМИ, в том числе нацменьшинства значительно реже считают ее достоверной - соответственно 15% и 16%. Информацию в социальных сетях в основном достоверной считают всего 20% населения.

Как отмечается в исследовании, низкое доверие к органам госуправления проявляется в различных контекстах, например, что касается разъяснения латвийско-российских отношений, то нет ни одного источника, которому бы доверяли более 33% населения.