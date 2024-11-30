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«Саботаж чиновников» и «подрыв системы»: латвийский бизнес заступился за химию и физику 2

Наша Латвия
Дата публикации: 30.11.2024
BB.LV
«Саботаж чиновников» и «подрыв системы»: латвийский бизнес заступился за химию и физику
ФОТО: Freepik

Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) вместе с партнерами по сотрудничеству направила президенту Латвии Эдгару Ринкевичу официальное письмо, призвав не допустить отказа от обязательного централизованного экзамена по физике, химии, биологии и естественным наукам, сообщили представители ЛКРД.

Школа–2030

ЛКРД указывает, что отказаться от обязательного экзамена по естественным наукам было предложено на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке 13 ноября этого года. Однако предпринимательские организации категорически против такого шага, который вступает в противоречие с действующими правилами Кабинета министров и потребностями развития народного хозяйства.

В сентябре 2022 года правительство поддержало положения, предусматривающие введение обязательного централизованного экзамена по физике, химии, биологии и естественным наукам в 2025/26 учебном году на ступени среднего образования, а для выпускников основной школы — обязательной междисциплинарной государственной проверочной работы, в которую входят и естественные науки, в 2024/25 учебном году, подчеркнули в ЛКРД.

ЛКРД напоминает, что введение этих экзаменов не требует изменений в образовательном контенте "Школа–2030". Во всех учреждениях общего среднего образования освоение физики, химии и биологии сейчас является обязательным, а экзамен служит инструментом для оценки качества среднего государственного образования в области естественных наук.

Базовая проблема

По мнению ЛКРД, эти данные помогли бы учителям, руководителям школ, самоуправлениям и отвечающим за образовательную политику лицам принимать решения о необходимых улучшениях и поддержке, а также послужили бы источником информации для учеников и родителей о качестве предлагаемого в школах образования в области естественных наук.

Кроме того, предпринимательские организации считают, что поданное Министерством образования и науки (МОН) предложение предстоящего усовершенствования системы государственных проверочных работ некомпетентно и даже повредит конкурентоспособности Латвии в будущем. Совершенствование при отказе от экзаменов по естествознанию не решает базовую проблему — школьники не обладают знаниями.

ЛКРД подчеркивает, что без изучения основ естественных наук в школе нет надежды, что молодые люди в вузах смогут освоить инженерные, информационные технологии и другие профессии, необходимые как сейчас, так и в будущем.

Таким образом, ЛКРД и предпринимательские организации требуют от министра образования Анды Чакши предотвратить саботаж чиновников министерства и подрыв системы образования, а также обеспечить выполнение решений правительства.

#образование
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го ноября

    Так если нет стремления и интереса изучать точные науки, то как вы стимулируете их изучение? Насильно? И что усвоиться по такой принудиловке? Нет. Уровень интеллекта у всех разный. И к изучению этих наук надо поощерять только тех кто стремится и способен к ним. Не надо тащить насильно всю массу.

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  • JB
    Janis Berzin
    30-го ноября

    "нет надежды, что молодые люди в вузах смогут освоить инженерные, информационные технологии и другие профессии, необходимые как сейчас, так и в будущем" - а есть надежда что в ЛР появятся, уничтоженные отрасли промышленности: автомобильная, радиотехническая, электротехническая, вагоностроительная, приборостроение, станкостроение, и т.д.? Где получать практику и где работать будущим, инженерам, конструкторам, технологам, техникам?

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