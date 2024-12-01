Сотрудникам Рижской думы выплачены премии на огромную сумму

В ноябре Центральной администрации Рижской думы было выплачено 343 189 евро в виде премий, сообщили в Рижской думе.

Как пояснили в самоуправлении, премии выборным должностным лицам не выплачивались, поэтому мэр Риги, его заместители, руководители комитетов, заместители председателей комитетов и советники не получили премий.

Нормами предусмотрено, что по результатам ежегодной оценки деятельности и ее результатов один раз в год работнику может быть выплачена премия, размер которой не может превышать 75% от месячного оклада.

Так, в ноябре текущего года 266 работникам Центральной администрации Рижского самоуправления были выплачены премии на общую сумму 343 189 евро.

Размер премии для каждого конкретного работника определялся руководителем его структурного подразделения.