Только «по требованию»: какие автобусы в Риге могут проезжать мимо остановок

В Риге еще на 15 маршрутах городских автобусов Rīgas satiksme вводится «остановка по требованию». Речь, в частности, идет о таких загруженных и популярных автобусах как №№ 2, 3. Новшество будет действовать уже с 2 декабря.

Перемены коснутся более 400 остановок

В декабре к уже существующим 20 автобусным маршрутам Rīgas satiksme (RS), где действует система «остановка по требованию», добавятся еще 15 маршрутов.

В связи с этим будут внесены изменения в расписания движения, «что позволит сократить время поездки между такими остановками».

Всего система «остановка по требованию» теперь будет действовать на более чем 400 остановках.

Новая схема будет внедрена на маршрутах №№ 2, 3, 13, 15, 18, 22, 24, 30, 31, 36, 38, 39, 51, 56 и 58.

На данный момент такая система действует на маршрутах №№ 4, 7, 10, 11, 12, 16, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 43, 47, 50, 54, 55, 57 и 60.

Как это работает

На остановках «по требованию» водитель останавливается только в случае, если пассажир заранее проявил желание выйти, нажав кнопку открытия двери.

Если же пассажир ожидает транспорт на остановке, он должен находиться в видимом месте – рядом со знаком остановки, чтобы водитель мог его заметить.

Новые остановки «по требованию» обозначены специальным указателем – картинкой поднятой руки на зеленом фоне, которая размещена на столбе остановки над расписанием движения.

На остальных остановках, где таких указателей нет, правила движения прежние. Этот знак также отображается в расписаниях, на информационных экранах в общественном транспорте, а также на сайте Rīgas satiksme.

Дополнительно информация об «остановке по требованию» озвучивается в аудиообъявлениях в салоне транспорта.

Нехватка водителей и убытки на миллион

Одна из причин вводимых новшеств – «оптимизация» времени водителей и расходов RS.

Оборот Рижского самоуправления SIA Rīgas satiksme за последние девять месяцев этого года составил 144,174 миллиона евро, что на 4,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года, однако предприятие понесло убытки в размере 976 053 евро, в отличие от прибыли за соответствующий период прошлого года.

В отчете руководства также указано, что в Рижскую думу подана дополнительная заявка на компенсацию в размере двух миллионов евро, чтобы компания могла работать с прибылью в 2024 году в целом.

Также отмечается: для RS уменьшили дотацию на инвалидов. За девять месяцев 2024 года государственная компенсация, рассчитанная за перевозку лиц с ограниченными возможностями первой или второй группы и пассажирские перевозки городского значения по маршрутам, для которых более 30% от общей протяженности маршрута находится за пределами границ административной территории города, составила 7,124 млн евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что на 10% меньше, чем за соответствующий период год назад.

Снижение связано со снижением перевозок лиц с инвалидностью первой или второй группы на 234 765 пассажиров.

В свою очередь, объем финансирования, полученного из бюджета местных самоуправлений за девять месяцев этого года, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличился на 5%, достигнув 97,17 млн евро.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на обочинах городских улиц. Единственным владельцем компании является Рижская дума.