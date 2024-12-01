Восемь часов без присмотра: в Риге принудительно эвакуируют велосипеды

В будущем принудительное перемещение будет применяться не только к авто, но и к средствам микромобильности – решило правительство Латвии. То есть если велосипед/электросамокат будет надолго оставлен на дороге, его увезут на специальную стоянку.

19 ноября правительство одобрило поправки, внесенные Министерством сообщения в постановление Кабинета министров № 767 от 7 сентября 2004 года «Правила принудительного перемещения транспортного средства и признания транспортного средства оставленным на дороге в течение длительного времени».

И поскольку в будущем принудительная эвакуация станет обязательной также для электросамокатов и велосипедов, в этой связи уточняются обязанности должностных лиц и работа автостоянок.

Условия для насильственной эвакуации

Велосипед будет признан оставленным на дороге на длительное время и будет принято решение о его перемещении на специальную стоянку только в том случае, если он находится в месте, где мешает передвижению других участников дорожного движения более восьми часов с момента прикрепления к велосипеду предупреждающей наклейки, принадлежность которой установить не удается.

Также, если велик расположен в месте, где не мешает дорожному движению, но не будет использоваться в течение как минимум 45 дней с момента наклеивания на него предупреждающей наклейки, он будет признан оставленным на дороге в течение длительного времени.

В свою очередь, забрать зарегистрированные велосипеды с этой специальной стоянки будет быстрее, предъявив информацию из Государственного реестра транспортных средств и их водителей о произведенной регистрации велосипеда.

В случае отсутствия регистрации необходимо предоставить информацию, с помощью которой можно доказать право собственности.