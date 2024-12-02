Baltijas balss logotype

Собрано более 10 000 подписей за объявление Дня Лачплесиса праздничным днем 2

Наша Латвия
Дата публикации: 02.12.2024
BB.LV
Собрано более 10 000 подписей за объявление Дня Лачплесиса праздничным днем

На портале общественных инициатив "ManaBalss.lv" собрано более 11 000 подписей за объявление Дня Лачплесиса праздничным днем.

Сбор минимум 10 000 подписей позволяет подать инициативу на рассмотрение в парламент.

Предлагается придать Дню Лачплесиса статус официального государственного праздника. Автор инициативы Андрис Балцерс считает, что 11 ноября, день памяти героев Латвии, заслуживает особого статуса как государственный праздник, позволяющий всем гражданам почтить борцов за свободу Латвии в полной мере и в объединяющей атмосфере.

"День Лачплесиса имеет особое значение в нашей истории, и это должен быть день, когда каждый может посетить мероприятия вместе с семьей и обществом, чтобы почувствовать принадлежность к Латвии и почтить наших героев," — отмечает Балцерс. По его словам, официальный статус праздника не только укрепил бы национальную идентичность, но и способствовал бы образованию молодого поколения о латвийской истории.

#день лачплесиса
2
4

Комментарии (2)

  • JB
    Janis Berzin
    2-го декабря

    "почтить борцов за свободу Латвии в полной мере и в объединяющей атмосфере" - чью свободу? Кого с кем объединять? Свобода правящего класса безнаказанно творить всё что угодно и и объединение его с классом угнетаемым?

    18
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го декабря

    Герои Латвии = Лачплесис. Ну ничего так аналогия. Смешно.

    18
    3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео