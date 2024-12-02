Собрано более 10 000 подписей за объявление Дня Лачплесиса праздничным днем

Сбор минимум 10 000 подписей позволяет подать инициативу на рассмотрение в парламент.

Предлагается придать Дню Лачплесиса статус официального государственного праздника. Автор инициативы Андрис Балцерс считает, что 11 ноября, день памяти героев Латвии, заслуживает особого статуса как государственный праздник, позволяющий всем гражданам почтить борцов за свободу Латвии в полной мере и в объединяющей атмосфере.

"День Лачплесиса имеет особое значение в нашей истории, и это должен быть день, когда каждый может посетить мероприятия вместе с семьей и обществом, чтобы почувствовать принадлежность к Латвии и почтить наших героев," — отмечает Балцерс. По его словам, официальный статус праздника не только укрепил бы национальную идентичность, но и способствовал бы образованию молодого поколения о латвийской истории.