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Жителям Латвии объяснили, что они сами виноваты в том, что у них будут маленькие пенсии 1

Наша Латвия
Дата публикации: 03.12.2024
BB.LV
Жителям Латвии объяснили, что они сами виноваты в том, что у них будут маленькие пенсии

Со 2 до 6 декабря Банк Латвии и участники финансового сектора Латвии организуют «Твою пенсионную неделю», чтобы способствовать продуманному и своевременному созданию долгосрочных накоплений.

Как говорит руководитель отдела финансовой грамотности Банка Латвии Айя Брикше, интерес людей к пенсии и ее планированию растет. Это очень важно, так как более половины участников пенсионной системы выбрали план, не соответствующий возрасту. Необдуманный выбор оказывает непосредственное влияние на кошельки граждан в будущем. Подсчитано, что если вы выберете подходящий для этапа жизненного цикла пенсионный план, то сможете получать пенсию примерно на 900 евро выше каждый месяц.

В ходе опроса выяснилось, что треть опрошенных жителей Латвии не осведомлена о своем управляющем пенсионным планом II уровня и выбранной инвестиционной стратегии.

#пенсии
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    3-го декабря

    Ага, мы выберем, а правящие эти бабки они на рейл или айр балтик потратят.

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