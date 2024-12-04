«Что-то кладут себе в карманы»: латышский режиссер разочаровался в политиках

Режиссёр и музыкальный продюсер Игорь Линга в программе TV24 "Preses klubs" выразил серьезные опасения по поводу текущей политической ситуации в Латвии и призвал к переменам, которые может обеспечить новое поколение. Об этом пишет LA.LV .

Линга отметил, что, как и у многих других, у него возникли сомнения в мотивации политиков и их способности принимать решения в интересах общества: "Я действительно жду новое поколение в политике, которое будет думать не о том, как обмануть, а по-настоящему работать как политики. Я думаю, что, возможно, так будет даже лучше. Я хочу видеть новые лица, новых людей."

Он согласился, что у нового поколения нет опыта: "Но опыт не появляется, если просто сидеть дома у телевизора," — подчеркнул Линга.

Режиссёр выразил недовольство нынешней ситуацией, в которой, по его мнению, политики больше заботятся о своих личных интересах, чем о благополучии государства: "Все время на заднем плане мелькают подозрения: а вдруг они что-то кладут себе в карманы… У нас уже есть такой опыт. Мы так жили."

Линга убежден, что молодое поколение может привнести свежий взгляд в политику и принимать решения, основанные на интересах общества, а не на узких политических амбициях.