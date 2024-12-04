Baltijas balss logotype

«Что-то кладут себе в карманы»: латышский режиссер разочаровался в политиках 3

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2024
BB.LV
«Что-то кладут себе в карманы»: латышский режиссер разочаровался в политиках
ФОТО: LETA

Режиссёр и музыкальный продюсер Игорь Линга в программе TV24 "Preses klubs" выразил серьезные опасения по поводу текущей политической ситуации в Латвии и призвал к переменам, которые может обеспечить новое поколение. Об этом пишет LA.LV.

Линга отметил, что, как и у многих других, у него возникли сомнения в мотивации политиков и их способности принимать решения в интересах общества: "Я действительно жду новое поколение в политике, которое будет думать не о том, как обмануть, а по-настоящему работать как политики. Я думаю, что, возможно, так будет даже лучше. Я хочу видеть новые лица, новых людей."

Он согласился, что у нового поколения нет опыта: "Но опыт не появляется, если просто сидеть дома у телевизора," — подчеркнул Линга.

Режиссёр выразил недовольство нынешней ситуацией, в которой, по его мнению, политики больше заботятся о своих личных интересах, чем о благополучии государства: "Все время на заднем плане мелькают подозрения: а вдруг они что-то кладут себе в карманы… У нас уже есть такой опыт. Мы так жили."

Линга убежден, что молодое поколение может привнести свежий взгляд в политику и принимать решения, основанные на интересах общества, а не на узких политических амбициях.

#политики
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
11
1

Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    4-го декабря

    Что то может изменится, когда они перестанут голосовать по национальному признаку.

    5
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го декабря

    Молодое поколение будут подсаживать к старым задницам, по мере убывания оных, чтоб они провоняли тем же душком. Да и нет у нас партий в политическом смысле. Есть бизнеспроекты дерущиеся за передел потоков денег, благ и влияний.

    29
    1
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го декабря

    Хорошо написал один комментатор - У кормушки все они хрюкают одинаково, независимо от партийной принадлежности.

    33
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео