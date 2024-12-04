Призывают сообщать о преследованиях журналистов и работников СМИ

Латвийская ассоциация журналистов (ЛАЖ) создала платформу, чтобы каждый, включая самих журналистов, мог ежедневно сообщать о ненавистнических высказываниях, насилии, преследованиях и запугивании, направленных против журналистов и других работников СМИ в социальных сетях или в повседневной жизни.

Как сообщили агентству LETA в ЛАЖ, эта инициатива является важным шагом для выявления и снижения угроз, с которыми сталкиваются медийные профессионалы при выполнении своих профессиональных обязанностей. В том числе важно создать доказательную базу, так как до сих пор ни одна организация или учреждение в Латвии не собирало информацию о случаях преследования журналистов.

Сбор сообщений впервые в практике латвийских СМИ позволит создать фактологическую базу, которая предоставит доказательства обществу, политикам, правоохранительным органам и международным организациям, исключая возможность утверждать, что такой проблемы не существует. Это поможет улучшить защиту журналистов.

Для упрощения процесса подачи сообщений и сбора информации на сайте ЛАЖ создана специальная "тревожная кнопка" — платформа, где можно сообщить о случаях насилия, ненавистнических высказываний или преследования. Сообщения можно подавать анонимно. Информацию могут передавать как сами журналисты, так и те, кто заметил подобные инциденты.

Созданы также аккаунты на социальных платформах, которые можно отметить или тегнуть в записях, содержащих признаки ненавистнической речи, насилия, преследования или запугивания в адрес работников СМИ. Эти аккаунты: "X" - @TrauksmesPoga, "BlueSky" - @trauksmespoga.bsky.social, "Facebook" - "https://www.facebook.com/TrauksmesPoga", "Threads" - @TrauksmesPoga, "Instagram" - @trauksmespoga.

За последние три года ситуация с безопасностью журналистов в Латвии и мире ухудшилась. По данным организации "Репортеры без границ", в 2021 году по всему миру было убито 55 журналистов, в 2022 году — 63, в 2023 году — 55, а в этом году уже более 50 случаев.

В Латвии в последние годы зафиксированы несколько громких случаев, когда журналисты становились объектами нападений как в онлайн-пространстве, так и в реальной жизни, однако официальная систематизация данных до сих пор не велась.

В Европейском Союзе исследования показывают, что журналисты регулярно сталкиваются с угрозами и преследованиями из-за своей профессиональной деятельности. В Латвии такие исследования не проводились, но случаи, зафиксированные в отрасли, свидетельствуют о схожих тенденциях.

Ненавистнические высказывания и угрозы становятся растущей проблемой в Латвии в целом. Журналисты и медийные работники сталкиваются с оскорблениями — от обидных комментариев до систематических угроз и преследований. Агрессивные вербальные атаки становятся повседневной реальностью, угрожая не только эмоциональной и физической безопасности журналистов, но и усиливая самоцензуру, поляризацию и потерю доверия общества к независимой журналистике.

"Работа журналистов предполагает критику, что очень важно для повышения качества журналистики и дискуссий вокруг неё. Однако важно не позволять маскировать под этой "критикой" призывы к насилию, ненавистнические высказывания, оскорбления человеческого достоинства и чести. Надеюсь, что эта инициатива ЛАЖ поможет журналистам быть услышанными и повысит осознание рисков, связанных с безопасностью," — сказал председатель правления ЛАЖ Филипп Ластовский.

Член правления ЛАЖ, координатор национальной контактной точки Латвии по вопросам безопасности журналистов Анастасия Тетаренко-Супе подчеркнула: «Преследование, угрозы и ненавистнические высказывания — это не только личные оскорбления, но и атаки на свободу слова, которая является краеугольным камнем демократии. Игнорирование этой проблемы может дорого обойтись. Платформа тревожных сигналов и участие каждого в решении этого вопроса — наш шанс зафиксировать ситуацию и действовать».

ЛАЖ также призывает всех работников СМИ, которые сталкиваются с преследованиями, ненавистническими высказываниями и насилием из-за своей профессиональной деятельности, обращаться в правоохранительные органы, поскольку это поспособствует осознанию проблемы силами правопорядка и её решению. ЛАЖ намерена передавать полученные сообщения в соответствующие инстанции.