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Уменьшилась поддержка Израиля среди жителей Латвии - опрос 1

Наша Латвия
Дата публикации: 05.12.2024
BB.LV
Уменьшилась поддержка Израиля среди жителей Латвии - опрос

В конфликте на Ближнем Востоке жители Латвии по-прежнему чаще симпатизируют Израилю, чем палестинцам, однако за год поддержка Израиля сократилась, в то время как поддержка палестинцев практически не изменилась, сообщает директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш, пишет ЛЕТА.

Согласно опросу SKDS, в 2023 году Израиль поддерживали 23% жителей Латвии, а в 2024 году — 16%. В свою очередь, поддержку палестинцам в прошлом году выразили 6% опрошенных, а в этом году — 7%.

Поддержку обеим сторонам конфликта в 2023 году выразили 11% респондентов, а в этом году — 8%.

Большинство жителей Латвии — 48% в прошлом году и 53% в этом — указали, что не поддерживают ни одну из сторон. При этом варианты ответа "затрудняюсь ответить" или "не знаю" выбрали 12% в 2023 году и 15% в 2024 году.

Как ранее сообщалось, 7 октября 2023 года палестинская террористическая группировка "Хамас" устроила резню в Израиле, в результате которой террористы убили почти 1200 человек, преимущественно гражданских, и захватили около 250 заложников.

В ответ на массовые убийства 7 октября Израиль выразил решимость уничтожить "Хамас" и начал масштабную военную операцию в контролируемом террористами секторе Газа, разрушив обширные территории. Израиль также уничтожил значительное количество лидеров "Хамас".

Также сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и военного лидера террористической группировки "Хамас" Мухаммеда Дейфа, обвиняя их в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Обвинения связаны с атакой "Хамас" на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войной Израиля против "Хамас" в секторе Газа.

#израиль
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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    5-го декабря

    Кто то ещё поддерживает убийство 10 000- тут тысяч населения и геноцид???

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