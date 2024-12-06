Плюс до 78 евро в год: как в Латвии увеличится транспортный налог на авто

Со следующего года вырастут ставки налога на эксплуатацию транспорта, при этом платить его за текущий год надо будет не перед техосмотром, а до 31 января следующего года.

Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД) до 10 января предупредит опоздавших с оплатой этого налога — через систему электронных услуг и/или по почте или через официальный электронный адрес, если таковой имеется.

Сколько придется платить за мотоциклы

Налог за мотоцикл, трицикл и квадроцикл, впервые зарегистрированный после 1 января 2005–го и объем мотора которого внесен в регистрационное удостоверение, согласно поправкам, вырастет:

при объеме до 500 куб. см — с 18 евро до 21 евро;

с 501 до 1000 куб. см — с 36 до 39 евро;

с 1001 до 1500 куб. см — с 54 до 60 евро;

свыше 1500 куб. см — с 72 до 81 евро.

Налоги на новые легковые авто

Ставка налога для автомобилей полной массой до 3500 кг, впервые зарегистрированных после 31 декабря 2020–го и оборудованных двигателем внутреннего сгорания или для "гибридов" с таким двигателем, зависит от выбросов углекислого газа (на основе глобально согласованной процедуры тестирования легковушек).

По утвержденному законопроекту, она составит:

при выбросе углекислого газа (CO2) до 50 г на км — останется 0 евро;

при выбросе от 51 г до 95 г на км — вырастет с 9 до 12 евро;

от 96 г до 115 г на км — с 36 до 39 евро;

от 116 г до 130 г на км — с 66 до 72 евро;

от 131 г до 155 г на км — с 90 до 99 евро;

от 156 г до 175 г на км — с 114 до 126 евро;

от 176 г до 200 г на км — с 132 до 147 евро;

от 201 г до 225 г на км — с 168 до 186 евро;

от 226 г до 250 г на км — с 204 до 225 евро;

от 251 г до 275 г на км — с 258 до 285 евро;

от 276 г до 300 г на км — с 318 до 351 евро;

от 301 г до 350 г на км — с 426 до 471 евро;

от 351 г до 400 г на км — с 582 до 642 евро;

от 401 г на км — с 756 до 834 евро.

За старые авто придется платить больше

Ставка налога на эксплуатацию транспортного средства для легковых транспортных средств, впервые зарегистрированных, к примеру, с 1 января 2009–го и до 31 декабря 2020–го (а также для грузовиков с полной массой до 3500 кг, впервые зарегистрированных в период с 1.01.2012 по 31.12.2020), также зависит от выбросов CO2, и вырастет она так:

при выбросе углекислого газа (CO2) до 50 г на км — останется 0 евро;

от 51 г до 95 г на км — вырастет с 12 до 15 евро;

от 96 г до 115 г на км — с 48 до 54 евро;

от 116 г до 130 г на км — с 84 до 93 евро;

от 131 г до 155 г на км — с 120 до 132 евро;

от 156 г до 175 г на км — с 144 до 159 евро;

от 176 г до 200 г на км — с 168 до 186 евро;

от 201 г до 225 г на км — с 216 до 237 евро;

от 226 г до 250 г на км — с 264 до 291 евро;

от 251 г до 275 г на км — с 336 до 369 евро;

от 276 г до 300 г на км — с 408 до 450 евро;

от 301 г до 350 г на км — с 552 до 609 евро;

свыше 351 г на км — с 756 до 831 евро.

Дополнительная ставка для автомобилей с мотором объемом более 3500 куб. см вырастет с 300 до 330 евро.

Также вырастет налог на более старые авто.