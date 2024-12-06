Устойчивого снега и морозов в декабре не прогнозируется

В этом месяце в Латвии температура воздуха будет часто колебаться около нуля, а устойчивые морозы и снег маловероятны, свидетельствуют прогнозы погоды.

В эти выходные и на следующей неделе температура воздуха будет держаться в основном в диапазоне -4...+4 градуса. На следующей неделе на побережье температура воздуха может временами подниматься до +7 градусов, в конце недели станет холоднее.

Временами ожидаются небольшие осадки и туман. Во второй половине следующей недели возможно поступление более холодного воздуха с севера. При прохождении холодного воздуха над относительно теплым морем местами возможен сильный снег.

Согласно текущему прогнозу "Global Forecast System", на неделе перед Рождеством морозы будут чередоваться с оттепелью, временами ожидается снег и дождь.