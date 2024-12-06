«За дверью остались вещи, паспорт, деньги!!» - пенсионера выкинули из квартиры в Риге; полиция не вмешивается

80-летний Арсений из Риги большую часть жизни провел в однокомнатной квартире в Иманте. Незадолго до круглого юбилея в начале года мужчина похоронил бывшую жену, с которой, несмотря на развод, прожил до последнего дня женщины, передает Bez Tabu.

Детей в этом браке не было. Во исполнение последней воли этим летом жилье перейдет в собственность внука сестры покойной.

Несмотря на то, что на похоронах якобы была достигнута устная договоренность и Арсений продолжал платить за коммунальные услуги, новый владелец - дальний родственник - уже в конце сентября продал квартиру всего за 16 000 евро компании «Black Duck Investment», которая 4 ноября перепродала ее некоей Елене уже за 20 000 евро.

И вот в один прекрасный день, когда Арсения не было дома, в квартиру пришли какие-то мужчины, чтобы сменить замок в квартире и вынести вещи.

Сосед Марис сразу же сообщил об этом в Рижскую муниципальную полицию. К несчастью для жильцов дома, полицейские позволили неизвестным продолжить начатое. Сейчас дверь квартиры закрыта, но внутри, как утверждает Арсений, много его личных вещей, включая документы и деньги.

«Мы просили, отдайте хоть документы, он без паспорта к врачу даже попасть не может, но нам сказали, чтобы мы убирались. Не пускают», - говорит Марис.

В полиции, комментируя тему, указали журналистам, что заявление они получили, сейчас идет проверка, однако более подробных комментариев стражи порядка сейчас дать не могут.