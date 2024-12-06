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«За дверью остались вещи, паспорт, деньги!!» - пенсионера выкинули из квартиры в Риге; полиция не вмешивается 2

Наша Латвия
Дата публикации: 06.12.2024
BB.LV
«За дверью остались вещи, паспорт, деньги!!» - пенсионера выкинули из квартиры в Риге; полиция не вмешивается

80-летний Арсений из Риги большую часть жизни провел в однокомнатной квартире в Иманте. Незадолго до круглого юбилея в начале года мужчина похоронил бывшую жену, с которой, несмотря на развод, прожил до последнего дня женщины, передает Bez Tabu.

Детей в этом браке не было. Во исполнение последней воли этим летом жилье перейдет в собственность внука сестры покойной.

Несмотря на то, что на похоронах якобы была достигнута устная договоренность и Арсений продолжал платить за коммунальные услуги, новый владелец - дальний родственник - уже в конце сентября продал квартиру всего за 16 000 евро компании «Black Duck Investment», которая 4 ноября перепродала ее некоей Елене уже за 20 000 евро.

И вот в один прекрасный день, когда Арсения не было дома, в квартиру пришли какие-то мужчины, чтобы сменить замок в квартире и вынести вещи.

Сосед Марис сразу же сообщил об этом в Рижскую муниципальную полицию. К несчастью для жильцов дома, полицейские позволили неизвестным продолжить начатое. Сейчас дверь квартиры закрыта, но внутри, как утверждает Арсений, много его личных вещей, включая документы и деньги.

«Мы просили, отдайте хоть документы, он без паспорта к врачу даже попасть не может, но нам сказали, чтобы мы убирались. Не пускают», - говорит Марис.

В полиции, комментируя тему, указали журналистам, что заявление они получили, сейчас идет проверка, однако более подробных комментариев стражи порядка сейчас дать не могут.

#недвижимость
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Комментарии (2)

  • С
    Сарказм
    7-го декабря

    Ну вообщето в статье черным по белому написано, что браке детей небыло, т.е. внук нифига не родной. Кроме того, жена была бывшей, т.е. мужик там жил вообще непонятно на каких правах. Ну и наконец квартира по завещанию (!) досталась внуку сестры (!) жены (!), т.е. собственница квартиры осознанно оставила своего бывшего муженька без прав на квартиру, передав ее весьма далекому родственнику. Так что там в семье были приняты высокие отношения, но с точки зрения закона все ОК и у полиции нет не малейшего повода вмешиваться. Хотя, конечно, внучара тоже видимо проблемный, раз продал хату за реальные гроши (16000 за квартиру в Риге?) каким-то мутным перекупам через пару месяцев после получения, но это к делу не пришьешь

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  • Д
    Дед
    6-го декабря

    Добрый внук! Упаси, Господи, быть зависимым от таких"внуков".

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