Аптечная революция в Латвии – не исключено подорожание лекарств

С 1 января 2025 года латвийские аптеки переходят на новую модель ценообразования на лекарства. Представители Министерства здравоохранения (Минздрава) и Национальной службы здравоохранения (НСЗ) рассказали, как это будет происходить.

О чем речь?

Переходного периода не будет: какие-то время в аптеках должны продаваться лекарства как по старым ценам (если они закуплены еще в 2024 году), так и по новым.

С нового года вводится "плата за обслуживание рецепта", за который нужно платить только один раз - именно за один конкретный выписанный рецепт, а не за каждое лекарство в нем.

Как признает Минздрав, с Нового года дешевые лекарства могут подорожать.

В целом цены обещают снизить. А в частности?

«Мы разработали план ценообразования на новые лекарства. В его основе лежит система, основным преимуществом которой будет сокращение общих расходов населения Латвии на лекарства до 20%.

Я верю, что фармацевтическая отрасль будет честной, будет сотрудничать и не будет идти вразрез с интересами граждан, а также не будет искусственно создавать недоступность лекарственных средств. Мы уже несколько месяцев ежедневно мониторим цены на лекарства и разработали алгоритм оперативного реагирования, если обнаруживаем недобросовестность», – заявил представитель Минздрава.

В Минздраве эту мысль не раз подчеркнули: ход реформы, цены и наличие лекарств в аптеках будут отслеживаться, для чего создана система обмена информацией.

Агнесе Валулиене, государственный секретарь Министерства здравоохранения: «В декабре министерство запустит более широкие мероприятия по информированию общественности и продолжит диалог с отраслью, с которой идет регулярный обмен информацией по актуальным вопросам реализации новой модели».

Нюансы нового ценообразования

Как уже не раз обсуждалось, в Латвии сейчас применяется пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) - 12% на все медикаменты, тогда как в Эстонии — 9%, а в Литве — 5% на компенсируемые медикаменты и 21% — на остальные.

Однако, министр ранее неоднократно высказывал свое мнение, что влияние НДС на цену лекарств — просто ничтожно. Ставка налога не является аргументом, почему в Литве цены на 50% ниже. Разница в нескольких процентах НДС не может объяснить такую разницу в итоговой цене.

Цены должны снизиться за счет фиксированных наценок при торговле лекарствами.

В частности, согласно новой модели, для оптовиков будет установлена одна фиксированная наценка на упаковку всех компенсируемых лекарств и рецептурных медикаментов, независимо от цены лекарства (пока что наценка представляет собой процент от цены, поэтому чем дороже лекарство, тем выше наценка).

При этом для аптек предусмотрен бонус: с нового года будет введена плата за обслуживание рецептов — для жителей, которые покупают лекарства, она составит 0,75 евро за рецепт (плюс еще 0,75 евро аптекам за это заплатит государство).

Как указывает Минздрав, цена лекарственного препарата должна складываться:

цена производителя;

плюс фиксированная наценка оптовиков - 0,50 евро за упаковку;

плюс фиксированная наценка аптеки - от 0,50 евро до 2 евро;

плюс налог - 12% НДС

плюс плата за услугу фармацевта (плата за обслуживание каждого рецепта) — 0,75 евро.

Как изменится цена лекарства при оплате за рецепт?

Цитируются ответы с домашней страничке Минздрава www.vm.gov.lv:

Новый сбор за услуги фармацевта (0,75 евро доплата за пациента, остальное возьмет на себя государство) не будет превышать предыдущую аптечную наценку, которую пациент уже платит.

До сих пор наценки от оптовиков и аптек на возмещенные лекарства и рецептурные препараты были выше. Отныне наценки будут одинаковыми, поэтому и цены на лекарства также будут одинаковыми вне зависимости от перечня компенсируемых лекарств.

По мнению Минздрава, "в результате изменений цена на более дорогие рецептурные препараты должна снизиться на 15-20%, в то время как более дешевые рецептурные препараты могут стать дороже".

Что такое крупная и что такое маленькая аптека?

Правила Кабинета министров No 803 не предусматривают деления аптек на «малые» или «большие» аптеки (в просторечии) – правила определяют дифференцированную плату за услугу фармацевта в зависимости от того, является ли аптека или филиал аптеки единственным в конкретной населенной местности.

Определение статуса аптеки является компетенцией Государственного агентства лекарственных средств, и оно будет отмечено в реестре аптек, который ведет Государственное агентство лекарственных средств.

Планируется, что у фармацевта при подключении к системе электронного здравоохранения со своим идентификатором пользователя будет указание на то, что конкретная аптека является единственной в конкретном населенном пункте.

В зависимости от этой отметки будет производиться расчет в момент возврата рецепта.

Будут ли рецепты, выписанные в 2024 году, облагаться платой фармацевта?

Если рецепт был выдан в 2024 году, но если лекарства приобретены в 2025 году - будет применяться плата за услугу фармацевта.

Что будет с лекарствами, закупленными до 1 января 2025 года?

Если рецепт был выписан в 2024 году, но использован в 2025 году - будет применена плата за услугу фармацевта.

...Не исключено, что одно и то же лекарственное средство может быть доступно в аптеке с двумя ценами (в зависимости от того, было ли лекарственное средство приобретено в 2024 или 2025 году).

Куда обращаться за информацией?

Если у вас возникнут вопросы, позвоните по бесплатному информационному телефону Центра обслуживания клиентов Национальной службы здравоохранения 80001234.