Рожественский базарчик в Риге облюбовали попрошайки. Чего они просят у людей?

Они просят отдать использованные депозитные стаканы. Эти стаканы можно сразу сдать в в депозитный пункт на базарчике. И такую возможность бродяги не упускают.

Посетители задаются вопросом, а нельзя ли что-то сделать, чтобы попрошайки не ошивались на территории рынка.

Руководитель Рождественского ярмарки Старой Риги Анна Блау пояснила, что вся территория базарчика является публичной и свободно доступной для всех посетителей. То есть бродяги - такие же гости базарчика, как и все остальные.

Единственное, что может сделать охрана Рождественской ярмарки, это следить за общественным порядком и не позволять создавать беспорядок у мусорных урн.