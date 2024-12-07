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Рожественский базарчик в Риге облюбовали попрошайки. Чего они просят у людей? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 07.12.2024
BB.LV
Рожественский базарчик в Риге облюбовали попрошайки. Чего они просят у людей?

Посетители Рождественской ярмарки на Домской площади стали обращать внимание на большое количество попрошаек.

Они просят отдать использованные депозитные стаканы. Эти стаканы можно сразу сдать в в депозитный пункт на базарчике. И такую возможность бродяги не упускают.

Посетители задаются вопросом, а нельзя ли что-то сделать, чтобы попрошайки не ошивались на территории рынка.

Руководитель Рождественского ярмарки Старой Риги Анна Блау пояснила, что вся территория базарчика является публичной и свободно доступной для всех посетителей. То есть бродяги - такие же гости базарчика, как и все остальные.

Единственное, что может сделать охрана Рождественской ярмарки, это следить за общественным порядком и не позволять создавать беспорядок у мусорных урн.

#рождество
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го декабря

    Барью шампань в горло не лезет аж.

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