Рожественский базарчик в Риге облюбовали попрошайки. Чего они просят у людей?

Посетители Рождественской ярмарки на Домской площади стали обращать внимание на большое количество попрошаек.
Они просят отдать использованные депозитные стаканы. Эти стаканы можно сразу сдать в в депозитный пункт на базарчике. И такую возможность бродяги не упускают.
Посетители задаются вопросом, а нельзя ли что-то сделать, чтобы попрошайки не ошивались на территории рынка.
Руководитель Рождественского ярмарки Старой Риги Анна Блау пояснила, что вся территория базарчика является публичной и свободно доступной для всех посетителей. То есть бродяги - такие же гости базарчика, как и все остальные.
Единственное, что может сделать охрана Рождественской ярмарки, это следить за общественным порядком и не позволять создавать беспорядок у мусорных урн.
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