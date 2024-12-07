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В Северной Корее подвергли репрессии мужчин, чьи прически отличаются от норм 2

Наша Латвия
Дата публикации: 07.12.2024
BB.LV
В Северной Корее подвергли репрессии мужчин, чьи прически отличаются от норм

Daily NK: в Северной Корее преследуют мужчин, чьи прически отличаются от нормы

Молодежная лига города Чхонджин провинции Северный Хамгён провела митинг идеологической борьбы с критикой молодых людей, которые отклоняются от правил, установленных государством, и носят прически, которые отличаются от 10-ти принятых норм. Об этом пишет издание Daily NK.

«Государство установило 10 причесок для мужчин и 18 причесок для женщин, но некоторые молодые люди не соблюдают правила и ходят с несоциалистическими прическами», — говорится в публикации.

По данным издания, альянс мобилизовал инспекционные группы и предпринял интенсивные репрессии, «строго преследуя молодых людей», которые носят «странные прически, отличные от тех, которые определены государством».

Как пишет Daily NK, такие действия были направлены на молодых людей, которые ходили с отросшими волосами, или наоборот, чьи прически были короче нормы, а также те юноши, у которых были вьющиеся волосы.

В результате было учреждено собрание, в ходе которого те, кто носил отличные от норм прически, были открыто раскритикованы и названы людьми «с отсталой моральной жизнью». Кроме того, два студента колледжа, которые предприняли попытку протеста, были включены в список на исключение.

#северная корея
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го декабря

    Лысина в причёску социализма входит?🤔 Как же иначе в ихних гулагушках? Не разводить же вшей...

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  • С
    Сарказм
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го декабря

    Лысина - это не почучхеистски, вспомните семейку Кимов, у всех роскошная шевелюра, даже в гробу. Так что лысые - однозначно агенты влияния проклятых капиталистов, "с отсталой моральной жизнью" (OMG, кто им такие формулировочки-то подбирает?).

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