Baltijas balss logotype

«Мышление оккупантов!»: елка в Даугавпилсе вызвала бурю в соцсетях 3

Наша Латвия
Дата публикации: 08.12.2024
BB.LV
«Мышление оккупантов!»: елка в Даугавпилсе вызвала бурю в соцсетях
ФОТО: twitter

Одна из "сооружённых" на территории предприятия в Даугавпилсе ёлок попала в топ обсуждений в социальных сетях. Об этом сообщает NRA.LV.

"Ну, если смотреть на картинку в целом – тут всё 'красиво'. Салатово-зелёная ёлка из шин идеально дополняет утончённую эстетику самого здания."

"Что-то невообразимо безвкусное и отвратительное! Хотя... кто-то явно старался. Но это очень напоминает мышление оккупантов."

Однако не все отнеслись к увиденному критически: "Но ведь не так уж и плохо! Если бы её установило домоуправление во дворе, это было бы глупо, а для предприятия это соответствует их профилю, да и старых шин у них наверняка много. А про человечка Michelin никто же плохого не говорит."

"Нормальная ёлка возле автобусного парка. Согласен, например, возле фитнес-клуба ёлка из шин выглядела бы неуместно. Хотя кто знает – как символ пропавших животов, могла бы подойти и там."

#даугавпилс #елка
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
38
1

Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го декабря

    Простите, а кого это должно е..ть? Это что-сделано на бюджетные деньги? Нет. Пусть что хотят то и делают на свои на своей территории. Чесно слово, не страна а курятник с кококо по любой мелочной хери.

    14
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го декабря

    "Разделяй и властвуй". ВВ всякую херню будет выдавать во исполнении данного задания.

    16
    3
  • AS
    Andrejs Sorokins
    8-го декабря

    Ёлка,как Ёлка.персонаж ,про мышление оккупантов удивляет.по ходу не которых людей везде мерещится Кремль.

    94
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео