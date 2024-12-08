«Мышление оккупантов!»: елка в Даугавпилсе вызвала бурю в соцсетях

Одна из "сооружённых" на территории предприятия в Даугавпилсе ёлок попала в топ обсуждений в социальных сетях. Об этом сообщает NRA.LV .

"Ну, если смотреть на картинку в целом – тут всё 'красиво'. Салатово-зелёная ёлка из шин идеально дополняет утончённую эстетику самого здания."

"Что-то невообразимо безвкусное и отвратительное! Хотя... кто-то явно старался. Но это очень напоминает мышление оккупантов."

Однако не все отнеслись к увиденному критически: "Но ведь не так уж и плохо! Если бы её установило домоуправление во дворе, это было бы глупо, а для предприятия это соответствует их профилю, да и старых шин у них наверняка много. А про человечка Michelin никто же плохого не говорит."

"Нормальная ёлка возле автобусного парка. Согласен, например, возле фитнес-клуба ёлка из шин выглядела бы неуместно. Хотя кто знает – как символ пропавших животов, могла бы подойти и там."