«Это абсурд какой-то!» - бывший латвийский мэр возмущен работой банка SEB

Бывший мэр Валки и исполнительный директор Ассоциации центров регионального развития Вентс Армандс Крауклис выразил возмущение по поводу длительного ожидания получения простых банковских услуг. Об этом пишет TautaRunā .

Крауклис отметил проблему с заменой кодового калькулятора для интернет-банка, которая ранее выполнялась мгновенно, а теперь ближайшая запись возможна только через несколько дней.

"SEB. Кодовый калькулятор для интернет-банка вышел из строя. Чтобы его заменить, ближайшая запись — 11 декабря. Раньше заходил в филиал и меняли сразу. Вот такие дела," — написал Крауклис 4 декабря.

В ответ на комментарий пользовательницы платформы "X", что "столь же абсурдно, когда подросток меняет телефон, и нужно обновить Smart ID. Для этого требуется записаться в филиал банка, который находится в другом городе и работает только в рабочие дни", Крауклис подчеркнул: "Так не должно быть!"

На его запись обратили внимание и представители банка, которые предложили Крауклису связаться с учреждением и пообещали попытаться найти решение проблемы.

"Пожалуйста, сообщите вашему руководству, что ситуация ненормальная, и жителям регионов нужно обеспечивать более качественный сервис," — добавил Крауклис.