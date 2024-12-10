Baltijas balss logotype

«Это абсурд какой-то!» - бывший латвийский мэр возмущен работой банка SEB 1

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2024
BB.LV
«Это абсурд какой-то!» - бывший латвийский мэр возмущен работой банка SEB

Бывший мэр Валки и исполнительный директор Ассоциации центров регионального развития Вентс Армандс Крауклис выразил возмущение по поводу длительного ожидания получения простых банковских услуг. Об этом пишет TautaRunā.

Крауклис отметил проблему с заменой кодового калькулятора для интернет-банка, которая ранее выполнялась мгновенно, а теперь ближайшая запись возможна только через несколько дней.

"SEB. Кодовый калькулятор для интернет-банка вышел из строя. Чтобы его заменить, ближайшая запись — 11 декабря. Раньше заходил в филиал и меняли сразу. Вот такие дела," — написал Крауклис 4 декабря.

В ответ на комментарий пользовательницы платформы "X", что "столь же абсурдно, когда подросток меняет телефон, и нужно обновить Smart ID. Для этого требуется записаться в филиал банка, который находится в другом городе и работает только в рабочие дни", Крауклис подчеркнул: "Так не должно быть!"

На его запись обратили внимание и представители банка, которые предложили Крауклису связаться с учреждением и пообещали попытаться найти решение проблемы.

"Пожалуйста, сообщите вашему руководству, что ситуация ненормальная, и жителям регионов нужно обеспечивать более качественный сервис," — добавил Крауклис.

#банки
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
49
4

Комментарии (1)

  • 10-го декабря

    seb и swed дерьмо банки из Щвеции. система этих банков архаика 19 век, (обдирают людей какими то счетными машинками) . какие то калькуляторы и айди приложения, в России ржут над этим. в Цитаделе понятная система и с норм защитой.

    21
    20

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео