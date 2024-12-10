Опрос торговцев: сколько стоят ёлки в этом году?

Цены на рождественские ели в этом году в основном остались на уровне прошлого года, сообщили агентству LETA опрошенные торговцы.

Они также отметили, что спрос на рождественские ели вырос, и в этом году жители начали их приобретать раньше, чем в прошлом.

Представители ООО Egļu serviss рассказали агентству LETA, что чаще всего покупатели выбирают срубленные ели сорта Nordmann высотой от 1,75 до 2,25 метра, а также ели в горшках, длина которых не превышает 1,5 метра.

По данным ООО e-glītes.lv, домохозяйства чаще всего покупают ели высотой от 1,5 до 2 метров, тогда как юридические лица предпочитают более крупные деревья высотой от 2,5 до 3 метров для установки на улице или в холлах.

Владелец ООО Egļu piegāde Янис Скродерис отметил, что всё большую популярность набирают ели в горшках, особенно деревья высотой 1,2 и 1,4 метра. Среди срубленных елей покупатели чаще всего выбирают деревья высотой от 2,5 до 5 метров.

На данный момент срубленные ели в основном приобретают предприятия, добавил Скродерис, уточнив, что большее внимание со стороны частных лиц ожидается ближе к праздникам. «Частные лица чаще всего выбирают ели высотой до 2,5 метров», - добавил он.

Цены на ели от Egļu piegāde в этом году немного выросли, что Скродерис объяснил увеличением затрат на выращивание елей и операционные расходы.

Менеджер по продажам ООО Meža dārza serviss Санда Цикановича пояснила, что цены на ели высотой более трёх метров выросли из-за увеличения транспортных, трудовых и закупочных расходов. В то же время цены на ели до трёх метров остались неизменными.

Цикановича также отметила, что самым востребованным сортом в компании является Nordmann, и покупатели чаще всего выбирают деревья высотой около двух метров или чуть ниже.

Она добавила, что заметен рост популярности елей в горшках, особенно Nordmann и голубых елей высотой 1,2 и 1,4 метра.