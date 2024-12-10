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За неспособность защитить ребёнка власти Латвии заплатят его матери 3935 евро 1

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2024
BB.LV
За неспособность защитить ребёнка власти Латвии заплатят его матери 3935 евро

Государство выплатит компенсацию в размере 3935 евро матери девочки, которую незаконно вывезли из Латвии в Россию, чтобы покрыть расходы, связанные с возвращением ребенка.

Как сообщалось ранее, девочка была похищена и вывезена в Россию её отцом Станиславом Букайнисом.

В Министерстве юстиции ЛР отметили, что данный случай высветил неспособность государства гарантировать соблюдение запретов на выезд и предпринять меры против незаконного пересечения границы, что в данном случае фактически привело к незаконному вывозу ребенка и нарушению его интересов.

В связи с этим, чтобы обеспечить справедливые меры поддержки со стороны правового государства и продемонстрировать, что государство способно брать на себя ответственность в ситуации, когда его органы власти не смогли защитить ребенка от угрозы, в данном случае решено выплатить единовременную компенсацию.

Эта компенсация возместит расходы, понесенные родителем ребенка в результате неспособности государства выполнить свои обязанности и обеспечить соблюдение интересов ребенка.

Как ранее сообщалось, обвиняемый в Латвии в участии в антигосударственной организации Букайнис в середине лета пересёк реку на сапборде, забрав свою дочь, с матерью которой он находится в разводе. Уже находясь в России, Букайнис заявил, что подал там запрос на политическое убежище.

В рамках процесса Министерство юстиции Латвии передало матери ребенка контакты российского адвоката. По совету адвоката мать приехала в Россию, где ребёнок был передан под её опеку. После возвращения ребенка они вдвоем пересекли российско-эстонскую границу и без проблем вернулись домой.

Государственная полиция начала уголовное дело о похищении несовершеннолетнего ребенка. 22 июля в Латвии были задержаны бабушка и дедушка девочки, которые признаны подозреваемыми в содействии преступлению. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере сообщила, что уголовное дело о содействии преступлению было возбуждено против родителей отца ребенка.

#латвия-россия
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го декабря

    Бабку и деда обязательно в узилище надо? Что? Есть риск что в рф в тазу переплывут? Страсти-мордасти.😐

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