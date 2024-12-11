«Как они додумались до такого?!» Чиновники запретили название популярного в Латвии напитка из-за требований ЕС

«Если когда-либо что-то и пили, то это напиток “Veselība” ("Здоровье"). Каждый латыш хотя бы раз его пробовал! Вкусный, такой, как солодовый – квасочек», – с восторгом о давно известном безалкогольном напитке «Veselība» рассказал журналист Армандс Пуче в передаче TV24 «STOPkadri». Но, кажется, радости пришёл конец...

«Да, я его рекламирую, потому что государственные чиновники решили, что название напитка “Veselība” не соответствует нормам и регламентам», – возмущённо заявил Пуче. «А усердие Латвийской продовольственно-ветеринарной службы просто поражает: нет сомнений в том, что напиток безопасен для здоровья потребителей, говорят они... Но термин “Veselība”, если он указан на этикетке, не соответствует отдельным нормам регламента Европейского парламента и Совета о пищевой ценности и указаниях на пользу для здоровья на упаковке продуктов», – пояснил Пуче в передаче TV24.

«Безумие!» К тому же чиновники PVD заявляют, что «ссылки на общую, неконкретную благоприятную роль питательных веществ или продуктов в отношении общего здоровья, самочувствия, включая эмоциональное, можно делать только вместе с конкретным указанием на пользу для здоровья».

«Представьте, сколько у них работы, раз они додумались до такого! И, конечно, они все читают европейские регламенты. Но хорошо, идите дальше, коллеги! Не останавливайтесь только на напитке “Veselība”!», – призвал журналист. «У нас сейчас продаётся “Чёрный бальзам” – это же явно вызывает ненависть, не так ли? Плавленый сыр “Dzintars” (Янтарь) – это же вводит в заблуждение! Где вы видели, чтобы янтарь ели? Реально вводит в заблуждение, янтари не бывают сырами… “Докторская колбаса” – вкусно! Но не унижает ли эта колбаса врачей, как вы думаете? Надо пересмотреть! Колбаса – да, но почему именно докторская?» – перечислил Пуче и другие продукты, за которые потенциально мог бы взяться PVD, если речь идёт о названиях пищевых продуктов.