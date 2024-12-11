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«Как они додумались до такого?!» Чиновники запретили название популярного в Латвии напитка из-за требований ЕС 4

Наша Латвия
Дата публикации: 11.12.2024
BB.LV
«Как они додумались до такого?!» Чиновники запретили название популярного в Латвии напитка из-за требований ЕС
ФОТО: LETA

О ситуации сообщает LA.LV.

«Если когда-либо что-то и пили, то это напиток “Veselība” ("Здоровье"). Каждый латыш хотя бы раз его пробовал! Вкусный, такой, как солодовый – квасочек», – с восторгом о давно известном безалкогольном напитке «Veselība» рассказал журналист Армандс Пуче в передаче TV24 «STOPkadri». Но, кажется, радости пришёл конец...

«Да, я его рекламирую, потому что государственные чиновники решили, что название напитка “Veselība” не соответствует нормам и регламентам», – возмущённо заявил Пуче. «А усердие Латвийской продовольственно-ветеринарной службы просто поражает: нет сомнений в том, что напиток безопасен для здоровья потребителей, говорят они... Но термин “Veselība”, если он указан на этикетке, не соответствует отдельным нормам регламента Европейского парламента и Совета о пищевой ценности и указаниях на пользу для здоровья на упаковке продуктов», – пояснил Пуче в передаче TV24.

«Безумие!» К тому же чиновники PVD заявляют, что «ссылки на общую, неконкретную благоприятную роль питательных веществ или продуктов в отношении общего здоровья, самочувствия, включая эмоциональное, можно делать только вместе с конкретным указанием на пользу для здоровья».

«Представьте, сколько у них работы, раз они додумались до такого! И, конечно, они все читают европейские регламенты. Но хорошо, идите дальше, коллеги! Не останавливайтесь только на напитке “Veselība”!», – призвал журналист. «У нас сейчас продаётся “Чёрный бальзам” – это же явно вызывает ненависть, не так ли? Плавленый сыр “Dzintars” (Янтарь) – это же вводит в заблуждение! Где вы видели, чтобы янтарь ели? Реально вводит в заблуждение, янтари не бывают сырами… “Докторская колбаса” – вкусно! Но не унижает ли эта колбаса врачей, как вы думаете? Надо пересмотреть! Колбаса – да, но почему именно докторская?» – перечислил Пуче и другие продукты, за которые потенциально мог бы взяться PVD, если речь идёт о названиях пищевых продуктов.

#напиток
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Григорий Антонов
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Комментарии (4)

  • 12-го декабря

    хотели в ЕС, обжирайтесь) позакрывали сахарные заводы, уничтожили всю промышленнось. это не клятые коммуняки, и времена "оккупации", когда даже Милду построенную во время 1 буржуазной Латвии не снесли. обжирайтесь свободой, демократией в Европии. у России Европа это жопа

    13
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го декабря

    Очередная PR-ая статейка и не более того.

    3
    15
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го декабря

    Да и хрен с ним! Это что, что-то первое или очень важное чего Латвия может или уже лишилась?!

    28
    3
  • JB
    Janis Berzin
    11-го декабря

    " “Докторская колбаса” – вкусно! Но не унижает ли эта колбаса врачей!" - рецепт и название были придуманы и разработаны при Сталине и являются тяжёлым наследием апукационного, тоталитарного режима, поэтому надо переименовать как переименовали агрессивный, путинский "российский сыр". Тильзитский сыр или Профессорская колбаса - толще, звучат демократичнее и на вкус приятнее любому борцу с тяжёлым прошлым и недемократическими режимами.

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