«Мы все сделали правильно!» Руководство Eiropas dzelzceļa līnijas отреагировало на скандальную закупку

В компании утверждают, что министерство сообщений было информировано о всех плановых закупках, в том числе и люкс-автомобилей.

Проект века Rail Baltica дышит на ладан, но это не мешает предприятию "Eiropas dzelzceļa līnijas", отвечающему за внедрение инфраструктуры Rail Baltica, красиво жить. Как уже сообщалось, на днях выяснилось, что "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) провело конкурс на закупку услуги аренды автомобилей. В конкурсе участвовала всего одна фирма "Pilna servisa līzings", с которой в итоге и был заключен договор на сумму почти 160 тысяч евро. В результате аренда одной машины в месяц будет обходиться в 1100 евро. Столь дорогая аренда объясняется тем, что EDzL захотело автомобили премиум-класса, о чем свидетельствует и предъявленные требования к техническому оснащению автомобиля: трехзонный климат-контроль, руль с обогревом и с кожанной отделкой, проекция на лобовое стекло. После того, как информация о заключенном договоре появилась в социальных сетях, министр сообщений Каспарс Бришкенс потребовал от правления EDzL немедленно рассмотреть возможность разорвать договор аренды автомобилей премиум-класса и наказать виновных. О том, как руководство EDzL отреагировало или точнее - выполнило поручение министра, свидетельствует только что распространенное EDzL сообщение для прессы.

В сообщении со ссылкой на члена правления EDZL Байбы Зауере утверждается, что сумма закупки полностью отвечает определенным в нормативных актах порогу расходов на репрезентационный автомобиль. А указанная в закупке техническая спецификация отвечает оборудованию современного нового автомобиля!

Между тем, руководство EDZL проведет проверку процесса закупки и в дополнение к этому будет рассмотрена возможность прекратить договор и провести повторную закупку...

То есть одной закупки мало, нужно провести вторую - видимо, еще повысив требования к оборудованию автомобиля - а почему бы еще не потребовать авто с массажем передних и задних сидений, а также с функцией автоматической парковки. Ведь в современных автомобилях есть и такие дополнительные функции!

Вот и все, что нам следует знать о реакции чиновников на требования министра сообщений. Кстати, в том же заявлении для прессы руководство EDZL утверждает, что все закупки на предприятии осуществляются в соответствии с утвержденными планами закупок, которые, наряду с бюджетом EDZL, утверждены в министерстве сообщений!

После этих пояснений у министерства сообщений, как держателя капитала госпредприятия EDzL, есть три варианта действий. Первый - утереться и забыть о скандале. Второй - заставить разорвать договор и провести новый конкурс закупку на более скромную сумму и на взятие в аренду автомобилей среднего класса. И третий вариант - отозвать одного или всех членов правления EDzL в связи с утратой доверия. Какой вариант выберет руководство министерство сообщений? Скоро узнаем...