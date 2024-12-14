Нуждающихся накормят, малоимущих оставят голодными: правительство Силини поделило бесплатную еду

Во вторник, 10 декабря, правительство Латвии приняло поправки, по которым жители в статусе нуждающихся в 2025 году все же будут получать два набора продуктов в квартал — ранее их собирались сократить до одного в квартал.

А вот те, кто находится в статусе малоимущих, эту помощь потеряют — они смогут продолжать получать продуктовые наборы только до истечения срока действия их нынешней справки, выданной социальной службой.

По данным Минблага, в этом году число всех лиц, имеющих право на получение помощи, составляло около 55 000 каждый месяц, достигая 60 000 в зимний период. И, судя по всему, это число не изменится в ближайшее время. В то же время в министерстве прогнозируют увеличение количества впервые прибывших мирных жителей из Украины. Некоторые из них также могут претендовать на поддержку для нуждающихся. Далее мы расскажем обо всем этом подробнее.

В чем разница?

Для начала определимся, чем нуждающиеся в Латвии отличаются от малоимущих:

Порог дохода для нуждающегося домохозяйства в Латвии такой: для первого или единственного человека в домохозяйстве — 343 евро, а для остальных лиц — 240 евро.

Таким образом, семья из четырех человек будет признана государством нуждающейся, если ее месячный доход окажется ниже 1063 евро.

Статус малоимущего лица присваивается, если ежемесячный доход первого или единственного лица в домохозяйстве не превышает 411 евро, на каждого последующего человека — 288 евро.

Таким образом, семья из четырех человек будет признана государством малоимущей, если ее месячный доход окажется ниже 1275 евро.

Продукты, моющие средства, наборы школьника

Итак, согласно поправками кабмина "Правила реализации программы Европейского социального фонда по сокращению материальных лишений на 2021–2027 годы" с 1 января следующего года наиболее обездоленные лица — семьи со статусом нуждающегося домохозяйства, а также домохозяйства, находящиеся в кризисной ситуации — как жители Латвии, так и гражданские лица Украины — смогут получать продовольственную помощь в прежнем объеме. А именно: два комплекта продуктов питания на человека в квартал.

Также будут сохранены другие существующие формы поддержки и их объемы: наборы гигиенических и бытовых товаров, а также наборы для школьников и детей ясельного возраста.

В наборы поддержки (в зависимости от адресата помощи) могут входить: продуктовые наборы, наборы средств гигиены и быта, продуктовые наборы для детей младшего возраста — два вида в зависимости от возраста ребенка, наборы средств гигиены для детей младшего возраста — четыре вида в зависимости от возраста ребенка, а также наборы школьных принадлежностей для детей в возрасте от пяти до 16 лет.

Переходный период

В то же время план кабмина — с 2025 года больше не выдавать продуктовые наборы людям со статусом малообеспеченных — не изменился.

Однако достигнута договоренность о переходном периоде, малообеспеченные домохозяйства, которые в настоящее время имеют право на продуктовые наборы и уже получившие в своем муниципалитете справку о своем статусе в текущем 2024 году, смогут продолжать получать их до окончания срока действия их справки, поясняет Минблаг. Пример приводится такой: для домохозяйства справка была выдана на шесть месяцев — с 1 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года. Как поясняет Минблаг, до конца апреля 2025 года по этой справке еще можно получить четыре продуктовых пакета (два в квартал), два гигиенических/хозяйственных набора и наборы для детей, если они имеются в этом домохозяйстве.

Причина экономии на бедняках: денег нет

Поправки кабмина вызваны нехваткой средств по программе материальной помощи Европейского социального фонда плюс (ESF+).

В Минблаге отмечают, что расходы на закупку продовольственной помощи составляют 87% от всех общих расходов на закупку поддержки по программе ESF+. Поэтому существенная оптимизация расходов возможна только в части расходов на продукты питания. Другие формы поддержки — гигиенические, бытовые, пищевые, детские гигиенические и образовательные принадлежности — имеют небольшой финансовый эффект.

В 2021 по 2023 год объем продовольственной помощи, выданной наиболее обездоленным жителям Латвии, превысил 400 000 наборов продуктов питания в год.

Кроме того, в 2022 и 2023 годах жителям Украины было передано более 153 000 продуктовых наборов. В итоге фактические расходы на помощь на данный момент составили 7,84 миллиона.

При этом с 2024 года оптимизировано содержимое продуктового набора, таким образом его цена снизилась на 4,2% — с 26,47 до 25,37 евро.

Если есть вопросы

Минблаг указывает такие телефоны для справок: