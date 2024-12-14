Поезда Vivi, певец Дон и «Слово пацана» - что жители Латвии искали в интернете в уходящем году

В этом году самым популярным запросом в Google в Латвии стал Vivi, согласно отчету "Google" Year in Search, в котором собраны самые актуальные поисковые запросы.

На втором месте оказался Чемпионат Европы по футболу, а на третьем — певец Дон.

Четвертым по популярности запросом стал фильм "Субстанция", а пятым — болезнь дифтерия.

На шестом месте оказался новоизбранный президент США Дональд Трамп, а на седьмом — инструмент искусственного интеллекта Character AI.

Восьмым по популярности запросом стали Олимпийские игры, девятым — выборы в США, а десятым — вице-президент США Камала Харрис.

В списке самых популярных фильмов и сериалов в Google оказались неоднозначный фильм "Субстанция", российский сериал "Слово пацана" и латвийский чудо-мультфильм "Поток".

Самыми востребованными рецептами стали рецепт вафель, солянки и десерта Павловой.

Среди самых обсуждаемых событий в этом году были Чемпионат Европы по футболу, выборы в США и Олимпийские игры.

Среди самых популярных персон года — певец Дон и кандидаты в президенты США (Трамп и Харрис).

Среди известных личностей, ушедших из жизни в этом году, пользователи Google чаще всего искали информацию о музыканте Лиаме Пейне, российском оппозиционном лидере Алексее Навальном и музыканте Юрисе Кулаковсе.