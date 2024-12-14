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Пора выращивать бананы? До Латвии добралось глобально потепление 1

Наша Латвия
Дата публикации: 14.12.2024
BB.LV
Пора выращивать бананы? До Латвии добралось глобально потепление

Последние десять месяцев в Латвии были жарче, чем обычно. Ожидается, что декабрь станет одиннадцатым таким месяцем подряд, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Январь 2024 года был последним месяцем с средней температурой воздуха ниже среднего показателя за период 1991–2020 годов. В январе температура была на 2,2 градуса ниже нормы, тогда как все последующие месяцы года оказались теплее на 1,1–3,8 градуса.

Средняя температура февраля, марта, мая и сентября была на 3,0–3,8 градуса выше нормы. Сентябрь стал самым тёплым месяцем в истории метеонаблюдений Латвии, превзойдя рекорд 2023 года, а май оказался вторым самым тёплым маем.

Календарная весна — март, апрель и май — стала самой тёплой в истории наблюдений, превзойдя весну 2014 года на 0,8 градуса. Лето стало пятым самым тёплым с начала измерений в 1924 году, а осень — третьей самой тёплой.

Год в целом оказался одним из двух самых тёплых в истории метеонаблюдений Латвии. Ожидается, что средняя температура за год составит около +8,7 градуса, что лишь на несколько сотых градуса меньше рекорда 2020 года. Если последние две недели декабря будут особенно тёплыми, средняя температура 2024 года может превысить показатель 2020 года.

Климатическая норма средней годовой температуры за период 1991–2020 годов в Латвии составляет +6,8 градуса, что на 1,1 градуса выше средней температуры референсного периода 1961–1990 годов.

Учёные прогнозируют, что во второй половине XXI века средняя годовая температура в Латвии может превысить +10 градусов.

Однако существует вероятность, что глобальное потепление, таяние ледников и увеличение количества осадков могут привести к остановке морских течений в Атлантическом океане, что вызовет резкое снижение температуры в Северной Европе.

#погода
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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    16-го декабря

    А в Европе говорят очень холодно и газ очень расходуется, говорят за несколько лет это рекорд, интересно какие разные новости... кстати эта девушка в холодильнике на фоне всех этих приправ, очень даже ни чего, интересная версия

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