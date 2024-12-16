Специалист по статистике и экономике Янис Херманис в социальных сетях на днях сообщил, что "суммарных коэффициент рождаемости" в 2024-м году будет на уровне 1,23, тем самым он снизился еще больше ниже среднего уровня ЕС и упал на самый низкий уровень с начала века. "Между тем, Венгрия, которая в последние годы проводила целенаправленную демографическую политику, этот коэффициент превысил средний уровень ЕС - 1,51", - сообщил эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис и пояснил, что суммарный коэффициент рождаемости - это статистически подсчитанное число детей, которые могли бы родиться у одной женщины, если бы рождаемость сохранилась на уровне конкретного года. В расчетах коэффициента учитывается количество женщин репродуктивного возраста и это позволяет точнее сравнивать рождаемость в разных странах.

Я. Херманис убежден: если бы в Латвии была политическая воля и компетенция в решении демографических вопросов, то в последние два года в Латвии бы родилось на 3000 детей больше. "Демографическая политика имеет значение! И те, кто говорят, что везде падает рождаемость и нет смысла ничего делать, просто болтуны", - заключил эксперт.