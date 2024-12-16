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Говорит и показывает Рига: уже скоро LTV залезет в каждый смартфон 14

Наша Латвия
Дата публикации: 16.12.2024
BB.LV
Говорит и показывает Рига: уже скоро LTV залезет в каждый смартфон
ФОТО: dreamstime

Думаете, что телевидение – это про то, чтобы вас развлекать? Как бы не так: «Обеспечивать и развивать технологическую инфраструктуру, укрепляя эффективное государственное управление, безопасность и содействуя развитию народного хозяйства».

Такие задачи ставит перед собой Латвийский государственный центр телевидения и радио.

Покрывает 99,72% территории страны

Такова площадь бесплатного телевизионного вещания, благодаря коему практически все жители Латвии могут получать содержание 6 национальных каналов. Из них два принадлежат государственному SIA Latvijas Televīzija – LTV1 и LTV7, а еще 4 частных – Re:TV, RigaTV24, Sportacentrs.com TV, TV4. Специально для прибывших в Латвию гражданских жителей Украины добавили также «Украина 24» и «РАДА». Так что теперь фактически любой житель нашей страны может осваивать второй по количеству носителей славянский язык с кириллическим алфавитом.

Вещание обеспечивают 30 башен и мачт, к коим присоединено 6000 км широкополосного оптического кабеля. Государственный центр управляет 37 центрами данных и обеспечивает 5 международных соединений. Как все заметили, никакого сокрытия за вывеской «общественного» здесь нет – как в реальности, так и по названию.

«Значение бесплатного ТВ-вещания не может уменьшаться, – констатирует Государственный центр в материале, представленном подкомиссии Сейма по медийной политике, – ибо для большой части жителей это единственный источник информации».

И то сказать, хотя Латвия и небольшая страна, но и у нас имеются, в прямом смысле, медвежьи углы, куда ни один кабельный оператор заходить не пожелает – себе дороже. Там и находятся самые преданные зрители LTV.

Вообще же, в этом году стукнуло 70 лет родному ТВ. В сегодняшнем формате цифрового вещания его стали развивать по распоряжению Кабинета министров № 789 от 11 октября 2006 года, после чего, как известно, грянул громкий коррупционный скандал, судили кучу уважаемых господ, но никто реальных сроков не получил. В техническом же плане цифровое вещание по всей ЛР началось с 1 июня 2010 года.

Будущее – за 5G и гибридом

Современные технологии в ближайшие годы должны позволить жителям ЛР прильнуть к экранам формата HBBTV, то есть гибридного телевидения, позволяющего сочетать традиционную, линейную, картинку с интернет-содержанием, интерактивными услугами. Этот вид телепередач будет также гораздо более энергоэффективным (потребляет меньше электричества!).

Государственный телерадиоцентр намерен взять на себя распространение по республике вещания 5G, новой коммуникационной технологии, сочетающей высокое качество передаваемого сигнала и быстрого потока данных с игровыми возможностями и так называемым интернетом вещей. Тем самым, бесплатное ТВ в будущем сможет приниматься как на больших, так и на малых экранах. Иначе говоря, LTV – в каждом смартфоне.

Что, как ожидается, привлечет выпадающую пока что из телевизионной аудитории наиболее активную группу в возрасте 25–45 лет, которую по ТВ интересуют спорт, культура, искусство. Для каждого региона Латвии будет готовиться персонализированное содержание.

Уже сегодня в Европе к телевидению данного формата подключено 97 миллионов домохозяйств, к 2026 году количество абонентов вырастет на 30%, до 2040 года на него перейдет 20 государств. Для Латвии, как подсчитал Государственный телерадиоцентр, нужно всего полтора года работы и лишь 600 000 евро для введения технологической платформы.

А потом медийным контентом можно будет наслаждаться буквально всюду – скажем, едешь в прекрасном поезде ViVi и внимаешь с экрана программе Panorāma. Таким образом, образуется «широчайшее и многофункциональнейшее государственное информационное пространство».

ПЕРЕВОД ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Новое телевидение будет автоматически оснащаться субтитрами как на государственном языке для слабослышащих, так и переводными, которые станет предоставлять в режиме реального времени искусственный интеллект. Хочешь – на латгальский или даже ливский язык. Возможен и украинский. Русский не рассматривается.

Обобщенный портрет зрителя

Социологический опрос центра SKDS, осуществленный в августе сего года в 118 населенных пунктах Латвии, выявил у 1002 респондентов весьма интересные закономерности.

Оказалось, например, что наиболее распространенной возрастной группой среди зрителей телевидения в целом являются отнюдь не пенсионеры, а люди в возрасте 35–44 лет (20,9%), тогда как группа сениоров от 65 до 75 лет составляет 16,1%.

Женщин в аудитории немного больше, чем мужчин – соответственно 51,7% и 48,3%.

Что же касается этнического распределения, то разговорным языком в семье назвали латышский – 63,1%, русский – 35,8%, и другой – 1,1%.

Вероятно, несколько пониженная норма латышей по сравнению с официальными данными национальностей в доле населения как раз и образовалась из-за того, что приезжие из Украины в большой степени русскоязычные.

Аудитория ТВ в основном имеет среднее или среднее специальное образование (61,4%), среди них преобладают лица наемного труда – специалисты и чиновники (28,4%), рабочие (28,4%) и лишь затем следуют пенсионеры (19,5%).

Самой немногочисленной группой являются школьники и студенты (3,7%) – до молодежи ТВ практически не добивает.

Многие люди, и я в том числе, предпочитают немного потратиться на кабельное вещание, зато смотреть больший набор программ. Хотя, если честно, сегодняшний выбор коммерческих вещателей отнюдь не предполагает широкой палитры мнений, здесь скорее всего предполагается несколько дополнительных пропагандистских кнопок типа Current Time и FreeДОМ, условно-объективный Euronews или уж китайское телевидение на русском языке. Несколько сделанных, образно говоря, на коленке, русскоязычных телевизионных интернет-каналов пытаются предлагать нечто популярно-развлекательное, где-то еще крутят старые советские фильмы. В общем, тоска.

Если же говорить о платформах, благодаря которым в Латвии смотрят телевидение, то сегодня тремя основными группами являются кабель (20%), интерактивное ТВ с фиксированным интернет-подключением (20%), интернет-ТВ с сетевым подключением (19%), платное наземное вещание (8%), бесплатное вещание (5%), просмотр каналов в интернете (4%) и спутник (2%).

Если же рассмотреть только ту часть аудитории, которая смотрит бесплатный набор из 6 латышских и 2 украинских каналов, то и там будут 31% русскоязычных. А самой большой социальной когортой окажутся пенсионеры – 45%.

Единственное, на что не обратили внимания в парламентской подкомиссии, так это на способность доступных в Латвии социальных сетей обходить любые блокировки государственных органов. Благодаря YouTube и Telegram у нас возможно смотреть практически любой контент из разных стран.

#телевидение
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (14)

  • 17-го декабря

    из ГосАкт СС СР за ноябрь 24 - Правительство Соединённых Штатов (U.S.) безусловно признаёт право Союза СС Р на суверенное владение Антарктидой и морской зоной до 60º южной широты, по праву Первооткрывателя, как суверенной территорией Союза СС Р, которая временно передана под эгиду и управление Организации Объединённых Наций.

    2
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Имя не указано
    17-го декабря

    Во кроет...владения антарктидой.. союз сс р...🤡 госакты колбасы по 2.20 о трампе.

    0
    1
  • 17-го декабря

    из ГосАкт СС СР ноябрь 24 - 06 ноября 2024 года в США было объявлено, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным Президентом США. Военные власти СССР считают, что избрание 44-го Президента США, как 46-го Президента США, связано с тем, что кандидат от Демократической партии не пожелал оформлять квоту США в мировых деньгах для Народа США, а 44-й Президент США в 2017 году, провозгласивший восстановление Республики США (USA), стал обязан до 21 января 2025 года признать Союз ССР, с 1933 года осуществляющего норму представительства Республики США (USA), чтобы советско-британскими постановлениями квота США в мировых деньгах была установлена для США и вручена Народу США, в противном случае американская квота в мировых деньгах считается неустановленной или признаётся перешедшей к Союзу ССР и к Британской Короне.

    2
    1
  • 17-го декабря

    из ГосАкт СС СР ноябрь 24 - Правительство Соединённых Штатов (U.S.) должно предпринять меры дипломатического и иного характера для того, чтобы истребовать от государственно- территориальных образований СССР, иных образований на территории СССР признаний в том, что их границы не имеют государственной границы с сопредельными с СССР странами, а имеющиеся акты о делимитации границ считаются временными и неполноценными, принятыми для провозглашения ими временного и ограниченного государственного суверенитета, как ничтожные или перешедшие в исключительное ведение Союза ССР, в противном случае Власти Соединённых Штатов (U.S.) будут считать их несостоявшимися государствами, суверенитет которых возвращён или утрачен в пользу Союза ССР, а их существование считать временным в режиме несостоявшегося государства и станового банкрота в состоянии ликвидации, кроме Белорусской Советской Социалистической Республики и Украинской Советской Социалистической Республики.

    2
    1
  • 17-го декабря

    из ГосАкт СС СР ноябрь 24 - В конце 2006 года и в начале 2007 года Специальным Военно-Политическим Органом СС СР была пресечена попытка объединения штата Аляска и Чукотского Автономного Округа Российской Федерации в самостоятельный субъект права, суверена и продолжателя Российской Империи на основе Договора о передаче США Русских владений в Северной Америке – полуострова Аляска и прилегающих островов и территорий по Договору от 03 (15) мая 1867 года и Указа Правительствующего Сената № 44518 от 06 (18) октября 1867 года как конвенции об уступке Северо-Американским Соединённым Штатам Российских Северо-Американских Колоний за 7’200’000 Долларов США золотом, удостоверяющих временное пользование ими 99 лет, а с 1968 года оформленная СС СР в возмездную аренду на срок 49 лет Правительству США в срок до 2015 года, после чего Правовой Титул и источники финансово-экономического суверенитета США должны быть в административный срок 3 года найденными или полученными от Союза ССР, в противном случае с 2017 года Правительство Соединённых Штатов (U.S.) может существовать в режиме ликвидации и банкротства на двойном балансе, счетах и учётах Российско-Американской Компании (1799 - 1888) и Вашингтонских Соглашений (1977) между КП СС (СС СР) и Коммерческим Корпоративным Правительством Соединённых Штатов (U.S.).

    2
    1
  • 17-го декабря

    из ГосАкт СС СР ноябрь 24- Начальник Команды особого Состава ВС СС СР извещает, свидетельствует и подтверждает, что с 2006 года каждый избранный Президент Соединённых Штатов Америки, Федеральный Маршал, Конгресс, Палата представителей и Сенат Соединённых Штатов Америки, главный судья Верховного суда Соединённых Штатов Америки и иные должностные лица Правительства Соединённых Штатов (U.S.) будут обязаны в особом порядке подтверждать о своём признании прав и титулов Союза ССР, иначе Президент Соединённых Штатов Америки будет считаться неизбранным, а его титул и вступление на должность или пост будет считаться ничтожным и несостоявшимся.

    2
    1
  • JL
    Janina LV
    16-го декабря

    А если принимать во внимание, что кабельное тв часто идет в комплекте с интернет подключением. То это абсолютно не означает, что клиент смотрит кабельное тв. С очень большой вероятность, он его даже не подключал к своему ТВ, а зачем???? По этому все очень субъективно и подогнано под благое дело с целью получение денег с бюджета.

    14
    0
  • 16-го декабря

    скотный двор на смартофоне не нужен. смотреть новости с Хутора(новости из супермаркетов, 33й год борьбы за чистоту великого и могучего лат языка, борьба с "оккупантами", очердной снос народного памятника, репортаж из палаты N 6 Желтого дома на Твайку, 33й год бесконечных мечт о жизни как в Швейцари и богаче, посадка узника совести в застенок в Гестапо за цветок на могиле в концлагере Саласпилс, за песню Катюша ну итд)

    56
    1
  • А
    Андрей
    16-го декабря

    "Благодаря YouTube и Telegram у нас возможно смотреть практически любой контент из разных стран" Ну нет, Николай, это лишь 2 платформы из тысяч. Вообще любой сайт доступен для любого пользователя. Блокировка сайтов по факту не работает. Путём совсем не сложных манипуляций с настройками (инструкции легко находятся в интернете, да и любого ИТ-шника спросите) - блокировка доменов по имени - обходится на 1-2-3.
    Так что все эти блокировки - для ленивых.

    27
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Андрей
    16-го декабря

    Да днс в сетевом соединении установите на, допустим, гугловский- 8.8.8.8 и морочится со всякими впн'ами не надо. Смены dns достаточно. Это можно сделать в ведрофоне, вайфай роутере, сетевых настройках компа и проч.

    9
    0
  • JL
    Janina LV
    Андрей
    16-го декабря

    Триколор сейчас доступен, как приложение на смарт ТВ или телефоне. Нет необходимости размещать антенну или приставку иметь. А они все антенны и кабельное тв считают по подъездам и крышам. А если брать во внимание, что за пределами Риги, с проблемным покрытием, можно установить Старлинк (официально купить в Латвии), то какие могут быть проблемы.

    6
    0
  • А
    Андрей
    16-го декабря

    "LTV – в каждом смартфоне" - а заодно и программа шпион, которая будет сливать всё о пользователе в СГБ?

    36
    0
  • А
    Андрей
    16-го декабря

    где тут ссылка вернуться обратно к статье?

    2
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го декабря

    Даром эти фекалии не надо Да и зомбоящика лет как 25 нет. Жрите сами своё унылое говно с субтитрами.

    58
    0
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