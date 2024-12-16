Говорит и показывает Рига: уже скоро LTV залезет в каждый смартфон

Думаете, что телевидение – это про то, чтобы вас развлекать? Как бы не так: «Обеспечивать и развивать технологическую инфраструктуру, укрепляя эффективное государственное управление, безопасность и содействуя развитию народного хозяйства».

Такие задачи ставит перед собой Латвийский государственный центр телевидения и радио.

Покрывает 99,72% территории страны

Такова площадь бесплатного телевизионного вещания, благодаря коему практически все жители Латвии могут получать содержание 6 национальных каналов. Из них два принадлежат государственному SIA Latvijas Televīzija – LTV1 и LTV7, а еще 4 частных – Re:TV, RigaTV24, Sportacentrs.com TV, TV4. Специально для прибывших в Латвию гражданских жителей Украины добавили также «Украина 24» и «РАДА». Так что теперь фактически любой житель нашей страны может осваивать второй по количеству носителей славянский язык с кириллическим алфавитом.

Вещание обеспечивают 30 башен и мачт, к коим присоединено 6000 км широкополосного оптического кабеля. Государственный центр управляет 37 центрами данных и обеспечивает 5 международных соединений. Как все заметили, никакого сокрытия за вывеской «общественного» здесь нет – как в реальности, так и по названию.

«Значение бесплатного ТВ-вещания не может уменьшаться, – констатирует Государственный центр в материале, представленном подкомиссии Сейма по медийной политике, – ибо для большой части жителей это единственный источник информации».

И то сказать, хотя Латвия и небольшая страна, но и у нас имеются, в прямом смысле, медвежьи углы, куда ни один кабельный оператор заходить не пожелает – себе дороже. Там и находятся самые преданные зрители LTV.

Вообще же, в этом году стукнуло 70 лет родному ТВ. В сегодняшнем формате цифрового вещания его стали развивать по распоряжению Кабинета министров № 789 от 11 октября 2006 года, после чего, как известно, грянул громкий коррупционный скандал, судили кучу уважаемых господ, но никто реальных сроков не получил. В техническом же плане цифровое вещание по всей ЛР началось с 1 июня 2010 года.

Будущее – за 5G и гибридом

Современные технологии в ближайшие годы должны позволить жителям ЛР прильнуть к экранам формата HBBTV, то есть гибридного телевидения, позволяющего сочетать традиционную, линейную, картинку с интернет-содержанием, интерактивными услугами. Этот вид телепередач будет также гораздо более энергоэффективным (потребляет меньше электричества!).

Государственный телерадиоцентр намерен взять на себя распространение по республике вещания 5G, новой коммуникационной технологии, сочетающей высокое качество передаваемого сигнала и быстрого потока данных с игровыми возможностями и так называемым интернетом вещей. Тем самым, бесплатное ТВ в будущем сможет приниматься как на больших, так и на малых экранах. Иначе говоря, LTV – в каждом смартфоне.

Что, как ожидается, привлечет выпадающую пока что из телевизионной аудитории наиболее активную группу в возрасте 25–45 лет, которую по ТВ интересуют спорт, культура, искусство. Для каждого региона Латвии будет готовиться персонализированное содержание.

Уже сегодня в Европе к телевидению данного формата подключено 97 миллионов домохозяйств, к 2026 году количество абонентов вырастет на 30%, до 2040 года на него перейдет 20 государств. Для Латвии, как подсчитал Государственный телерадиоцентр, нужно всего полтора года работы и лишь 600 000 евро для введения технологической платформы.

А потом медийным контентом можно будет наслаждаться буквально всюду – скажем, едешь в прекрасном поезде ViVi и внимаешь с экрана программе Panorāma. Таким образом, образуется «широчайшее и многофункциональнейшее государственное информационное пространство».

ПЕРЕВОД ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Новое телевидение будет автоматически оснащаться субтитрами как на государственном языке для слабослышащих, так и переводными, которые станет предоставлять в режиме реального времени искусственный интеллект. Хочешь – на латгальский или даже ливский язык. Возможен и украинский. Русский не рассматривается.

Обобщенный портрет зрителя

Социологический опрос центра SKDS, осуществленный в августе сего года в 118 населенных пунктах Латвии, выявил у 1002 респондентов весьма интересные закономерности.

Оказалось, например, что наиболее распространенной возрастной группой среди зрителей телевидения в целом являются отнюдь не пенсионеры, а люди в возрасте 35–44 лет (20,9%), тогда как группа сениоров от 65 до 75 лет составляет 16,1%.

Женщин в аудитории немного больше, чем мужчин – соответственно 51,7% и 48,3%.

Что же касается этнического распределения, то разговорным языком в семье назвали латышский – 63,1%, русский – 35,8%, и другой – 1,1%.

Вероятно, несколько пониженная норма латышей по сравнению с официальными данными национальностей в доле населения как раз и образовалась из-за того, что приезжие из Украины в большой степени русскоязычные.

Аудитория ТВ в основном имеет среднее или среднее специальное образование (61,4%), среди них преобладают лица наемного труда – специалисты и чиновники (28,4%), рабочие (28,4%) и лишь затем следуют пенсионеры (19,5%).

Самой немногочисленной группой являются школьники и студенты (3,7%) – до молодежи ТВ практически не добивает.

Многие люди, и я в том числе, предпочитают немного потратиться на кабельное вещание, зато смотреть больший набор программ. Хотя, если честно, сегодняшний выбор коммерческих вещателей отнюдь не предполагает широкой палитры мнений, здесь скорее всего предполагается несколько дополнительных пропагандистских кнопок типа Current Time и FreeДОМ, условно-объективный Euronews или уж китайское телевидение на русском языке. Несколько сделанных, образно говоря, на коленке, русскоязычных телевизионных интернет-каналов пытаются предлагать нечто популярно-развлекательное, где-то еще крутят старые советские фильмы. В общем, тоска.

Если же говорить о платформах, благодаря которым в Латвии смотрят телевидение, то сегодня тремя основными группами являются кабель (20%), интерактивное ТВ с фиксированным интернет-подключением (20%), интернет-ТВ с сетевым подключением (19%), платное наземное вещание (8%), бесплатное вещание (5%), просмотр каналов в интернете (4%) и спутник (2%).

Если же рассмотреть только ту часть аудитории, которая смотрит бесплатный набор из 6 латышских и 2 украинских каналов, то и там будут 31% русскоязычных. А самой большой социальной когортой окажутся пенсионеры – 45%.

Единственное, на что не обратили внимания в парламентской подкомиссии, так это на способность доступных в Латвии социальных сетей обходить любые блокировки государственных органов. Благодаря YouTube и Telegram у нас возможно смотреть практически любой контент из разных стран.